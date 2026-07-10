Lionel Scaloni se refiere sobre las ayudas a la selección Argentina en el Mundial: “Se magnifica todo”

El entrenador de la escuadra albiceleste negó cualquier posible arregló en el torneo. Incluso recalcó que los comentarios motivan a sus jugadores.

La selección de Argentina afina los últimos detalles para disputar el partido de cuartos de final ante Suiza. El elenco liderado por Lionel Messi viene con canasta completa y ahora quiere dar el salto directo a las semifinales y soñar con el Bicampeonato en el Mundial.

Sin embargo, está campaña ha estado marcada por la teoría sobre los arreglos arbitrales. En cada partido, existe una polémica jugada que justo favorece a los trasandinos.

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Como ya ocurrió ante Egipto y el gol anulado a los africanos por falta a Lisandro Martínez. Pero cuando hubo una situación similar sobre Mo Salah, el arbitro desestimó y terminó en gol de Enzo Fernández.

Por lo mismo, Lionel Scaloni puso el pecho a las balas y abordó el tema a horas de disputar los cuartos de final ante Suiza. “Hace un montón de tiempo que vienen diciendo eso. Hace 40 años se decía lo mismo. Yo desde que tengo uso de razón se dice eso, porque Argentina siempre anima los torneos”, recalcó el DT campeón del mundo.

Scaloni abordó las posibles ayudas arbitrales a Argentina (Photo by Julian Finney/Getty Images)

Lionel Scaloni explica las posibles ayudas a Argentina: “No hay doble lectura”

El tema es que el DT explicó que ahora hay malintencionados para dañar la imagen de Argentina en el Mundial.

“En las redes sociales se magnifica todo. Pero no hay ningún favorito. Quizás años antes capaz sí, no tengo ni idea, pero ahora no (…) A Lisandro Martinez le pisaron el pie, y fue foul y se anuló el gol. No hay otra lectura. Con el VAR no hay doble lectura”, recalcó Lionel Scaloni.

Incluso enfatizó que estas teorías sobre arreglines a favor de Argentina, apuntó a que esto más allá de afectar, le da una motivación extra al equipo.

“Utilizamos esos comentarios para demostrarle a los jugadores que hay gente que no quiere que Argentina gane. Es algo normal. Con nosotros es bastante más. A los jugadores les llega, pero lo utilizamos para que se rebelen y jueguen aún mejor“, sentenció.