Desde la organización del Mundial 2026 dejaron clara su posición respecto al posible error arbitral en el duelo entre Inglaterra y Noruega.

Vaya Mundial que ha sido este del 2026. No hay partido que no deje polémicas o momentos épicos. Incluso cuando los equipos no están en cancha, por fuera pasan cosas interesantes.

¿Será producto de una hiper comercialización del fútbol lo que genera contrastes irreconciliables? ¿O es la tecnología la que permite tener los ojos puestos en lugares que antes pasaban más desapercibidos?

Lo cierto es que en cuarto de final, siguen sumándose las polémicas. Un nuevo episodio se añadió en el partido entre Noruega e Inglaterra, que terminó con un triunfo de los Three Lions. En el empate provisorio de Jude Bellingham, se produjo la nueva problemática.

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Cable de la discordia: la FIFA responde

En el gol de Bellingham para poner la paridad de Inglaterra, el balón tocó, antes, el cable de la cámara aérea del estadio. Esto, por lo menos, es lo que reclamaron los jugadores noruegos, que se lo hicieron saber al árbitro. Luego, en redes explotó la polémica.

Sin embargo, la FIFA respondió. En una publicación en su cuenta de X, se dio la versión oficial de la organización, respecto a la jugada en cuestión. “Antes del gol de Inglaterra en el minuto 45+2 contra Noruega, el sensor en el Connected Ball no mostró ningún pico en el ‘latido del balón’ cuando estaba en el aire“, dijeron.

El gol de Bellingham ante Noruega | Getty Images

“Por lo tanto, no hay evidencia de que el balón tocara el cable aéreo y cambiara el movimiento del balón”, cerraron, intentando dar por cerrada la polémica. Eso sí, hay que decirlo, el Connected Ball ya ha sido bastante puesto en cuestionamiento y es un índice que no fue transparentado durante el encuentro.

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En resumen…

El sensor de la FIFA descartó que el balón tocara el cable aéreo en el gol inglés.

descartó que el balón tocara el cable aéreo en el gol inglés. El mediocampista Jude Bellingham anotó el gol del empate provisorio para Inglaterra en el minuto 45+2.

anotó el gol del empate provisorio para Inglaterra en el minuto 45+2. La tecnología del Connected Ball fue utilizada para validar la jugada frente a los reclamos de Noruega.