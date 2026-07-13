El mediocampista está cada vez más cerca de ser refuerzo del Cacique luego de conocerse importantes novedades en Argentina. Esta semana será clave.

Diego Valdés y Colo Colo están cada vez más cerca de juntar sus caminos. El mediocampista es el gran deseo del Cacique en el mercado de fichajes de invierno y desde Argentina llegan importantes novedades sobre su situación.

El chileno fue dirigido por Fernando Ortiz cuando estuvieron en el América de México, donde mostró una de sus mejores versiones. El técnico albo ha insistido con su fichajes y en las últimas horas se conoció que la pista está libre para que el Eterno Campeón lo vaya a buscar a Vélez Sarsfield.

Esto no solo por la consideración en la que ha quedado y en su deseo de volver a Chile, sino también por la postura que ha tomado el Fortín para sentarse a negociar. Y es que más allá de las ganas, ponen solo una condición para poder llegar a acuerdo.

Vélez le deja listo el camino a Colo Colo para ir por Diego Valdés

A Diego Valdés le pueden quedar un par de horas siendo jugador de Vélez Sarsfield. El chileno comienza a definir su futuro con Colo Colo tocando su puerta y a nada de sentarse a negociar formalmente con el Fortín.

Diego Valdés está muy cerca de dejar Vélez para ser jugador de Colo Colo. Foto: Vélez.

En la última edición del programa Vélez 670, el periodista Facundo Carballo contó detalles de cómo el jugador no será tenido en cuenta para la segunda rueda en Argentina. “Hay un nombre que corría muy adelante en la consideración del técnico y hoy lo hace de atrás, no es prioridad para Guillermo Barros Schelotto”, lanzó de entrada.

“Diego Valdés hoy ya no es prioridad, corre de atrás. Se ve porque Lanzini y Valdés han jugado muchas veces juntos pero en estos amistosos no lo están haciendo“, complementó.

Las cosas no quedaron ahí, ya que remarcó que “hay una intención de Valdés de volver a Chile. El club que podría hacerse cargo de su salario es Colo Colo con el Tano Ortiz“.

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Hasta ahí parecía que no había mucha novedad a lo que ya se sabía, pero fue tras ello que soltó la bomba. “Si llega una oferta en los términos que pretende Vélez, para que salga en contra de la deuda y se llega a acuerdo, probablemente sean sus últimas horas como jugador de Vélez“, sentenció.

Se espera que el Eterno Campeón haga llegar una propuesta formal en los próximos días para poder sentarse a conversar. Esto, teniendo mucha más claridad del panorama y así poder definir las cosas lo antes posible para darle en gusto a Fernando Ortiz, quien pidió refuerzos antes de la intertemporada.

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Diego Valdés se acerca a pasos agigantados a Colo Colo. El mediocampista es la obsesión del Cacique en el mercado de fichajes y Vélez Sarsfield ya deja más claro su escenario, abriéndole las puertas para que vuelva a Chile.

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En resumen, Colo Colo y Valdés