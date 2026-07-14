Se filtra la tercera camiseta de Colo Colo: inspirada en la Copa Libertadores de 1991

Colo Colo sacará al mercado su tercera indumentaria, la que está inspirada en el color del trofeo de la Copa Libertadore

Todas las temporadas Colo Colo saca una tercera camiseta. Los últimos años dos tenía color rojo, lo que la hacía bastante diferenciadora de la blanca y la negra, colores tradicionales.

Sin embargo, se filtró la que será esta nueva indumentaria del Cacique, donde el rojo no aparece ni en las cómicas. De hecho, tiene mucha más similitud a la primera vestimenta.

La cuenta Kamil Berbeler, especializada en “seguimiento en ropa de fútbol”, tuvo acceso a imágenes de la nueva polera que estrenará el Cacique próximamemente.

Señalan que se está “rindiendo homenaje a la victoria de Colo Colo en la Copa Libertadores de 1991″ y que “el diseño gráfico se inspira en el aspecto cromado del trofeo”.

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Colo Colo vuelva al color plateado

Claro, tiene un tinte plateado y seguramente de ahí sacan la idea de que se inspire en el trofeo que obtuvieron hace 35 años.

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De todas maneras, no es la primera vez que Adidas saca una camiseta con este color desde que retornó a vestir a Colo Colo.

El año 2021 también lo hizo y los albos la usaron para un partido muy importante: la final de la Copa Chile, que significó ganar un título luego de haber estado cerca del descenso.