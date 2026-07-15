“Ingleses cag…”: Figuras de Colo Colo celebraron el triunfo de Argentina sobre Inglaterra

En medio de la pretemporada en Colombia, Javier Correa y Maxi Romero lideraron los festejos por clasificar a la final del Mundial

Colo Colo hizo una pausa en su pretemporada en Colombia para mirar la semifinal del Mundial 2026. El plantel albo siguió cada detalle de la remontada histórica de Argentina sobre Inglaterra.

Pese al tempranero gol de Anthony Gordon, la albiceleste logró dar vuelta el marcador con los tantos de Enzo Fernandez y Lautaro Martínez. Por lo mismo, los referentes albos celebraron con todo la clasificación a una nueva final.

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Así lo reveló Arturo Vidal en sus historias de Instagram. Es que el King también se sumó a los festejos por la clasificación de Argentina.

En la postal se aprecia a Javier Correa con la camiseta puesta de la albiceleste, junto a Maxi Romero. Los trasandinos se mostraron emocionados por la presentación de su selección.

“Merecido”, recalcó Vidal que destacó la actitud de Argentina y que representó con unos emojis de huevos. Además dejó un particular recado para el cometido de Inglaterra con Thomas Tuchel en el banco.

La celebración de Javier Correa y Maxi Romero

“Ingleses cagones”, fue el lema que dejó el King y que representó el amarrete esquema, y que desaprovechó la ventaja de manera insólita.

¿Cuándo juega Colo Colo?

Colo Colo de la mano de Fernando Ortiz se encuentra de pretemporada en Colombia. Este sábado 18 de julio el Cacique disputa el amistoso internacional con Millonarios en el estadio Nemesio Camacho El Campín. Lo que está programado a eso de las 18:45 horas y que permitirá la celebración de los 80 años del cuadro colombiano. El encuentro será transmitido por Disney+.

Cabe consignar que al día siguiente, el domingo 19 de julio, será la final del Mundial 2026 entre la selección de Argentina y España. Lo que será a partir de las 15:00 horas.