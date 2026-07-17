República Dominicana se prepara para los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026

La celebración del evento multideportivo más antiguo de occidente consolidará a Rep Dominicana como sede de grandes eventos internacionales

La República Dominicana se prepara para recibir a atletas, entrenadores, oficiales, medios de comunicación y aficionados de toda la región con motivo de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, que se celebrarán del 24 de julio al 8 de agosto.

Reconocidos por el Comité Olímpico Internacional (COI), los Juegos Centroamericanos y del Caribe constituyen el evento multideportivo regional más antiguo del hemisferio occidental. En esta edición reunirán a representantes de 37 naciones y territorios, quienes competirán en más de 40 disciplinas deportivas, convirtiendo a Santo Domingo en el epicentro del deporte regional.

Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026

Entre las delegaciones participantes se encuentran: República Dominicana, Cuba, México, Colombia, Puerto Rico, etc. El ministro de Turismo de la República Dominicana, David Collado expresó lo siguiente: “La República Dominicana cuenta con la infraestructura, conectividad aérea, oferta hotelera y capacidad organizativa necesarias para recibir eventos deportivos internacionales de primer nivel. Los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 reflejan la fortaleza de nuestro país como destino de turismo deportivo, donde los atletas, delegaciones, medios y visitantes encontrarán todas las condiciones para vivir una experiencia memorable, combinando excelencia deportiva, cultura, hospitalidad y la riqueza natural que nos distingue como destino líder del Caribe”.

Por su parte, José Monegro, presidente del Comité Organizador de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe “Santo Domingo 2026 reunirá a las mejores delegaciones de Centroamérica y el Caribe en una competencia del más alto nivel, consolidando a la República Dominicana como una sede confiable para

grandes eventos internacionales”, afirmó Monegro.

La celebración de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 reafirma la capacidad de la República Dominicana para organizar grandes eventos deportivos internacionales, fortaleciendo su posicionamiento como sede de grandes competencias y como un destino preparado para recibir visitantes de todo el mundo.

Sobre Santo Domingo

Santo Domingo, capital de la República Dominicana y Primada de América, es un destino que combina historia, cultura y modernidad. Con más de cinco siglos de legado, la ciudad ofrece una experiencia única a través de su patrimonio histórico, arquitectura colonial, escena gastronómica, espacios culturales y su amplia oferta de entretenimiento.