El Cacique regresó a la acción dando la pelea en Colombia ante un Millo que, aún siendo un plantel renovado, supo complicarlos a ratos. Leandro Hernández fue la gran figura de la noche, pero el argentino fue quien anotó el gol clave.

Colo Colo tuvo su primer examen antes del inicio de la segunda rueda de la temporada y se impuso demostrando su buen juego táctico. La noche de este martes el Cacique celebró en su visita a Millonarios luego de vencer por la cuenta mínima al local.

El elenco dirigido por Fernando Ortiz realizó trabajos durante toda esta semana en Colombia y era el invitado al cumpleaños 80 del Millo. Uno en el que presentaron a sus refuerzos y en el que querían sacarse la espina de la derrota ante Universitario días atrás.

Con Leandro Hernández siendo el principal protagonista en el ataque, el cuadro albo supo complicar a la portería del cuadro colombiano. Sin embargo, el gol vendría de la banca con un cuestionado como Claudio Aquino, quien en la que tuvo no dudó se frenó y abrió la cuenta.

Colo Colo le amarga el cumpleaños a Millonarios y se gana el amistoso

Colo Colo festejo en Colombia después de derrotar a Millonarios. En el aniversario 80 del Millo, el Cacique se impuso por 1 a 0 gracias a gol de uno que estuvo cortado y se recuperó de su lesión para tapar bocas.

Colo Colo le amargó el cumpleaños a Millonarios en Colombia. Foto: Millonarios.

En un primer tiempo entretenido, el cuadro albo tuvo algunas opciones para abrir la cuenta. Leandro Hernández fue el más activo en el ataque, mientras que Matías Fernández Cordero jugó uno de sus mejores partidos siendo clave con sus desbordes por la banda derecha.

Sin embargo, después de haberse ido al empate al descanso y de no poder abrir la cuenta, Fernando Ortiz decidió meter mano en el equipo. El DT hizo modificaciones y mandó a la cancha a Claudio Aquino, el que respondió silenciando a sus críticos.

ver también Vozinha, del Mundial a Colo Colo: agente del arquero cuenta la verdad sobre interés albo

El argentino, que sigue sin rendir como se esperaba, tenía la llave para poder pasar adelante en el marcador. Un balón por la derecha de Fernández lo dejó solo en el área, donde acostumbra a enganchar antes de rematar. No obstante, en esta ocasión se atrevió de primera y terminó anotando el 0 a 1 en los 71′ que silenció el Estadio El Campín.

Destacable fue también la actuación de Arturo Vidal, quien fue un muro en el fondo para evitar los goles del local. Mención aparte para el juvenil Paolo Castro, quien hizo su estreno en el plantel de honor aunque ingresando con la camiseta de otro compañero por problemas en la planilla.

Encuesta¿Podrá Colo Colo ser campeón a fin de año? ¿Podrá Colo Colo ser campeón a fin de año? Ya votaron 0 personas

Colo Colo festeja un triunfo en su amistoso ante Millonarios y se ilusiona para la segunda rueda. El Cacique tiene una prueba importante ante un grande de Colombia y vuelve a Chile para ir acercándose cada vez más al título.

Colo Colo vs Millonarios: sigue el relato en vivo del partido amistoso