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Colo Colo

Colo Colo vence a Millonarios en amistoso: Claudio Aquino vuelve con gol y tapando bocas￼

El Cacique regresó a la acción dando la pelea en Colombia ante un Millo que, aún siendo un plantel renovado, supo complicarlos a ratos. Leandro Hernández fue la gran figura de la noche, pero el argentino fue quien anotó el gol clave.

Por Jp Viluñir Silva

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Colo Colo visita a Millonarios en un amistoso en Colombia.
© MillonariosColo Colo visita a Millonarios en un amistoso en Colombia.

Colo Colo tuvo su primer examen antes del inicio de la segunda rueda de la temporada y se impuso demostrando su buen juego táctico. La noche de este martes el Cacique celebró en su visita a Millonarios luego de vencer por la cuenta mínima al local.

El elenco dirigido por Fernando Ortiz realizó trabajos durante toda esta semana en Colombia y era el invitado al cumpleaños 80 del Millo. Uno en el que presentaron a sus refuerzos y en el que querían sacarse la espina de la derrota ante Universitario días atrás.

Con Leandro Hernández siendo el principal protagonista en el ataque, el cuadro albo supo complicar a la portería del cuadro colombiano. Sin embargo, el gol vendría de la banca con un cuestionado como Claudio Aquino, quien en la que tuvo no dudó se frenó y abrió la cuenta.

Colo Colo le amarga el cumpleaños a Millonarios y se gana el amistoso

Colo Colo festejo en Colombia después de derrotar a Millonarios. En el aniversario 80 del Millo, el Cacique se impuso por 1 a 0 gracias a gol de uno que estuvo cortado y se recuperó de su lesión para tapar bocas.

Colo Colo le amargó el cumpleaños a Millonarios en Colombia. Foto: Millonarios.

Colo Colo le amargó el cumpleaños a Millonarios en Colombia. Foto: Millonarios.

En un primer tiempo entretenido, el cuadro albo tuvo algunas opciones para abrir la cuenta. Leandro Hernández fue el más activo en el ataque, mientras que Matías Fernández Cordero jugó uno de sus mejores partidos siendo clave con sus desbordes por la banda derecha.

Sin embargo, después de haberse ido al empate al descanso y de no poder abrir la cuenta, Fernando Ortiz decidió meter mano en el equipo. El DT hizo modificaciones y mandó a la cancha a Claudio Aquino, el que respondió silenciando a sus críticos.

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El argentino, que sigue sin rendir como se esperaba, tenía la llave para poder pasar adelante en el marcador. Un balón por la derecha de Fernández lo dejó solo en el área, donde acostumbra a enganchar antes de rematar. No obstante, en esta ocasión se atrevió de primera y terminó anotando el 0 a 1 en los 71′ que silenció el Estadio El Campín.

Destacable fue también la actuación de Arturo Vidal, quien fue un muro en el fondo para evitar los goles del local. Mención aparte para el juvenil Paolo Castro, quien hizo su estreno en el plantel de honor aunque ingresando con la camiseta de otro compañero por problemas en la planilla.

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Colo Colo festeja un triunfo en su amistoso ante Millonarios y se ilusiona para la segunda rueda. El Cacique tiene una prueba importante ante un grande de Colombia y vuelve a Chile para ir acercándose cada vez más al título.

Colo Colo vs Millonarios: sigue el relato en vivo del partido amistoso

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90+7' - ¡FINAL DEL PARTIDO!

Colo Colo vence por la cuenta mínima a Millonarios en Colombia. ¡Muchas gracias por seguir el partido junto a nosotros!

87' - CAMBIOS EN MILLONARIOS

Alex Paz y Bryan Campaz ingresan por Sebastián Valencia y Rodrigo Contreras

86' - CAMBIOS EN COLO COLO

El debutante Paolo Castro y Rodrigo Catalán reemplazan Álvaro Madrid y Jeyson Rojas.

85' - ¡AVISA RAIPÁN!

El joven delantero de Colo Colo intenta con un remate pero que el arquero le ataja.

78' - OTRA MÁS DE MAUREIRA

El arquero evita el empate con una atajada perfecta tras un intento por izquierda.

73' - CAMBIOS EN MILLONARIOS

Sergio Mosquera, David Silva y Julián Angulo ingresan por Andrés Llinás, Daniel Ruiz y Francisco Chaverra.

72' - CAMBIOS EN COLO COLO

Javier Méndez y Francisco Marchant ingresan oro Matías Fernández Cordero y Leandro Hernández.

71' - ¡GOOOOOOOL DE COLO COLO!

Matías Fernández Corderoo recibe por derecha y cede rápido a Claudio Aquino, el que fusila de primera para el 1 a 0.

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70' - ¡NO PUDO EL TUCU!

Contreras queda mano a mano con Maureira pero define horrible ante el achique del arquero.

68' - ¡MAUREIRA SALVA OTRA VEZ A COLO COLO!

Cabezazo abajo que el arquero manda al tiro de esquina con un manotazo cuando el balón ingresaba. Una jugada preparada posterior termina con un misil que el portero también contiene.

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65' - CAMBIOS EN MILLONARIOS

Andrey Estupiñan, Sebastián Del Castillo y Jhomier Guerrero son reemplazados por Carlos Sarabia, Stiven Vega y Carlos Quinteros

62' - CAMBIOS EN COLO COLO

Claudio Aquino, Joaquín Sosa y Felipe Raipán ingresan por Tomás Alarcón, Erick Wiemberg y Maximiliano Romero.

59' - ¡HERNÁNDEZ SIGUE GENERANDO PELIGRO!

El extremo prueba con un remate desde fuera del área que el arquero logra mandar al tiro de esquina.

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58' - ¡INCREÍBLE LO QUE SE PIERDE COLO COLO!

Un balón algo complicado encuentra a Álvaro Madrid solo frente al arco, pero se le pasa entre las piernas al intentar un taco.

53' - ¡POR POCO CAE EL GOL!

Jugada preparada de Millonarios que Arturo Vidal logra despejar con lo justo.

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53' - AMARILLA EN COLO COLO

Jeyson Rojas es el primer amonestado del partido.

45' - ¡SEGUNDO TIEMPO EN MARCHA!

Colo Colo y Millonarios salen a buscar el gol del triunfo.

45+1' - ¡FINAL DEL PRIMER TIEMPO!

Colo Colo y Millonarios empatan sin goles en un partido entretenido en Colombia.

40' - ¡OTRA VEZ Y CON EL MISMO FINAL!

Matías Fernández Cordero mete velocidad por la banda y saca un pase atrás que Maximiliano Romero no alcanza.

34' - ¡CASI HERNÁNDEZ!

El canterano albo se juega la personal por la izquierda, hace la diagonal y saca un tiro que se va saludando al palo.

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21' - ¡ERA EL PRIMERO DE COLO COLO!

Desborde por derecha de Matías Fernández Cordero pero que Maxi Romero no logra conectar.

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19' - ¡TAPADÓN DE MAUREIRA!

Un remate en el límite del área encuentra al arquero hacia el lado contrato, pero con una reacción felina logra evitar la apertura de la cuenta.

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10' - ¡INICIO PROMETEDOR!

Tanto Colo Colo como Millonarios se las arreglan para acercarse con peligro al arco rival, aunque por ahora todo sigue empatado y sin goles.

1' - ¡ARRANCA EL PARTIDO!

Colo Colo visita a Millonarios en el cumpleaños 80 del cuadro colombiano.

¡LA ONCENA DE MILLONARIOS!

Estos son los elegidos del cuadro colombiano:

FINALMENTE, CORREA SE QUEDÓ AFUERA

Colo Colo anunció su banca y el delantero, pese a tener su camiseta en el camarín, no estará a disposición.

¡CON UN REFUERZO!

Millonarios, justo en la previa del partido, confirmó la llegada de su nuevo fichaje para la segunda rueda.

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¡FORMACIÓN DE COLO COLO!

Así va el Cacique esta noche:

¡CON EL REGRESO DE CORREA!

Colo Colo va de negro esta tarde y confirma la vuelta a la citación de su goleador.

¿DÓNDE VER EL AMISTOSO ENTRE COLO COLO Y MILLONARIOS?

El encuentro de esta tarde será transmisión de exclusiva de Disney+ Premium.

MILONARIOS VIENE PEOR

Antes de enfrentar a Colo Colo, el cuadro colombiano disputó un amistoso ante Universitario de Perú, en el que cayó por 2 a 0.

¡COLO COLO VIENE CON DUDAS!

En su último partido oficial, el Cacique no pudo con Deportes Recoleta en Copa Chile y terminó con un empate 2 a 2 en el Estadio Monumental.

¡COLO COLO VUELVE A LA CANCHA!

¡Muy buenas tardes a todos y todas! Nos volvemos a encontrar para traerte todos los detalles de lo que será el amistoso entre Colo Colo y Millonarios en Colombia este sábado. Ambos equipos aspiran en grande para el cierre del 2026, por lo que tendrán una prueba de fuego esta noche.

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