El ex capitán de la Roja dejó en clara su preferencia apoyando al país donde vivió y jugó por largos años. También reclamó por el gol anulado.

Claudio Bravo vivió como un hincha más del fútbol la final del Mundial 2026. El portero tiene un vínculo con España, ya que estuvo largos años viviendo allá tras su paso por Real Sociedad y Barcelona.

El capitán histórico de la selección chilena estuvo activo en redes sociales durante la final que perdió Argentina. Lo primero fue reclamar el gol anulado a los hispanos, con controvertido cobro arbitral.

“Gol legítimo, ¡increíble!”, tuiteó el oriundo de Viluco, reclamando que se le perjudicó a España en su momento. Tras el pitazo final volvió a la carga y festejó el triunfo de la otra Roja de su corazón.

Claudio Bravo festeja a España

Siempre directo en sus palabras, Claudio Bravo celebró el título de España como un hincha más del buen fútbol. El eterno capitán chileno aseguró que la Roja de Europa tenía el mejor fútbol para levantar la Copa del Mundo.

Pero no fue el único ex portero de Chile que se refirió al título hispano. Johnny Herrera ocupó su tribuna en el programa Todos Somos Técnicos y aprovechó de elogiar al equipo de Luis de la Fuente.

“Uno dice que hoy España le pasó por encima a Argentina, pero también lo hizo con Francia. España venia de 38 partidos invictos, eso te da una moral y una confianza increíble”, lanzó.

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Fue ahí que el ídolo de U de Chile aprovechó de repasar también al Dibu Martínez y Nahuel Molina. “¿Estamos claros que Martínez duda con el lateral en el gol cierto?”, criticó Herrera.