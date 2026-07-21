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Mundial

Argentinos intentan instalar la farsa de que les robaron la final: “FIFA necesitaba campeón europeo”

En Argentina aún no superan que España les haya ganado en buena lid la final del Mundial y montan un show comunicacional.

Por Felipe Escobillana

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Messi perdió una final del mundo y en Argentina no lo soportan
© Getty ImagesMessi perdió una final del mundo y en Argentina no lo soportan

En Argentina aún no superan que España les haya ganado en buena lid la final del Mundial y muchos comunicadores empezaron a instalar una farsa de que les robaron ese duelo.

Sin tener ninguna prueba, han empezado a circular versiones en programas trasandinos que la FIFA tenía todo arreglado para que los europeos fueran campeones del mundo, lo que no es más que un llanto de mal perdedor.

El comunicador Pablo Carroza, famoso por hacer polémica sin sentido, fue uno de los que se prestó para este show barato que intenta montar una posverdad sobre la Copa del Mundo.

“A pesar de todo lo que pasaba, la FIFA necesitaba un campeón europeo. Y España no apoyaba a Infantino, su reelección”, contó Carroza en un streamer.

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Inventan que España tuvo beneficio sobre Argentina

Incluso alucinó con que había ya un reemplazante para Infantino. “El presidente de Legia de Varsovia apuntaba a ser el sucesor de Infantino y en España pensaban que podía ser el polaco. Entonces Infantino tenía apoyo de Conmebol, pero no de la UEFA”.

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Siguió con el delirio. “Necesitaba ese apoyo para las elecciones. Entonces les dijo ‘quédense tranquilos, van a tener beneficio por sobre Argentina’. Por eso era imposible que Argentina fuera campeona del mundo, porque la FIFA maneja todo en término de negocio”.

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Incluso sacaron a colación una relación Messi-Trump. “Trump sacó una tarjeta roja, eso fue mal visto en Europa, y le dijeron que no iba a ser reelecto porque además Trump apoyaría a Messi, por irse a jugar a Estados Unidos”, señaló.

También dice que el “arbitraje fue malo”, siendo que anuló un gol a España sin ninguna justificación. La prueba más clara estuvo en la cancha: no hubo ningún perjuicio contra los trasandinos.

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