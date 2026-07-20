Un medio argentino destapó amenazas a los jugadores y sus familias, dejando en claro que no podían ganar en la definición.

La final del Mundial 2026 se sigue jugando, pero esta vez fuera de la cancha, pese a que la selección de España se llevó el título tras vencer por 1-0 a la selección de Argentina en Estados Unidos.

Todo, porque una gravísima denuncia agarra fuerza en el vecino país, para asegurar que tanto los jugadores como los familiares del plantel de Lionel Messi fueron amenazados en la previa al encuentro.

Fue el programa “Somos Lovest” quienes detallaron una información que, de confirmarse, aseguran que debe “renunciar Chiqui Tapia“, en una situación de extrema gravedad.

Los medios en Argentina revelan grave denuncia en la final del Mundial 2026. (Photo by Justin Setterfield/Getty Images)

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“Los jugadores y las familias fueron apretados”

En Argentina se siguen conociendo detalles tras la final que se perdió ante España en la gran definición del Mundial 2026, con una denuncia que sacude a todo el planeta.

“La información que nosotros tenemos es que a las familias y a los jugadores, el dato es de dirigentes de AFA que estuvieron 45 días en el Mundial en Estados Unidos, es que los apretaron”, explicaron.

En ese sentido, aseguran que en la previa al duelo en New Jersey “apretaron a la familia de los jugadores y de los jugadores, porque Argentina no podía ganar esa final”.

“El dato es de dirigentes del fútbol argentino. Es la información que tenemos desde Estados Unidos, pero dice que están muy calientes; este es el fin del Chiqui Tapia en la AFA. Si Argentina jugó, es el fin de Chiqui Tapia”, finalizaron.

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