El talentoso volante ofensivo de 25 años, quien intercedió para evitar que la reacción de Paredes llegara a más, está muy cerca de regresar al Brasileirao por una fortuna.

Thiago Almada tuvo minutos en el Mundial 2026 y fue importante para desnivelar a Suiza, aunque en la final sólo apareció una vez que Argentina perdió frente a España. Y luego de que el artero puñetazo de Nahuel Molina sobre Rodri desatara una batahola en la cancha del MetLife Stadium.

El talentoso volante ofensivo que pertenece a los registros del Atlético Madrid fue quien intentó frenar a Leandro Paredes en esa pelea que tuvo con Eric García y con Gavi. Una misión que también trató de concretar Lionel Scaloni, DT de la Albiceleste.

Durante la Copa del Mundo, se dijo que River Plate había alcanzado un acuerdo para comprar el 50 por ciento de la ficha de Almada por 20 millones de euros. Pero todo indica que esa oferta fue superada largamente por un gigante del continente.

Thiago Almada festeja vs Suiza con José López y Lionel Messi. (Lars Baron/Getty Images).

El Flamengo de Brasil, donde el exjugador de Vélez Sarsfield podría vivir su segunda experiencia en el Brasileirao. Según informó Globo Esporte, el Mengao tiene allanado el acuerdo con el cuadro Colchonero para concretar el fichaje de Almada.

Aunque hay cifras disímiles: GE dice que la propuesta es de 28 millones de euros, mientras que UOL Esporte la cifra en 30 de la misma moneda. Sea como sea, son más de 30 millones de dólares. Eso sí, Almada parece no tan convencido de volver a Sudamérica.

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Del Mundial 2026 al Brasileirao de vuelta: Thiago Almada se acerca al Flamengo por una fortuna

Thiago Almada jugó cinco partidos en el Mundial 2026, donde terminó con una asistencia. Y está muy cerca de darle el sí al Flamengo, aunque su prioridad es esperar una propuesta en Europa. Algo que podría hacer esperar mucho al rubro-negro, donde sería compañero del chileno Erick Pulgar.

Esto porque el mercado de fichajes en el Viejo Continente cierra el 31 de agosto y, en algunos casos, incluso en los primeros días de septiembre. Antes de la Copa del Mundo, Almada y su entorno rechazaron propuestas desde Rusia, Ucrania y Arabia Saudita.

Thiago Almada sumó 40 partidos en el Atlético Madrid, donde sumó cuatro goles y regaló dos asistencias. (Fran Santiago/Getty Images).

Fla le propuso un contrato de tres campañas al enganche de 25 años, quien también jugó en el Atlanta United de Estados Unidos y el Olympique Lyon de Francia. En River Plate, eso sí, empiezan a olvidarse de la opción de Almada. “Tienen el dato de que su familia no quería volver a Brasil tras su etapa en Botafogo”, aseguró Nicolás Distasio, periodista de ESPN.

Thiago Almada fue parte del plantel de Botafogo que ganó la Copa Libertadores. (Wagner Meier/Getty Images).

“Pero parece que la oferta es muy seductora y hoy, Almada aceptaría la oferta de Flamengo en vez de la de River”, añadió el citado comunicador, siempre en la señal de dicha estación televisiva. Aunque también informó que entre Nicolás Otamendi y Gonzalo Montiel, selecionados argentinos mundialeros y jugadores de la Banda Sangre, “le trabajan la cabeza para convencerlo”. El tiempo dirá…