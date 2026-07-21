En la BBC dieron a conocer la situación que determinaron en el organismo internacional con el volante argentino.

Tenemos campeón del Mundial 2026. España demostró que su juego de toque y posesión es mucho para sus rivales y venció claramente a Argentina en la final disputada en Nueva York.

El cuadro europeo hizo gala de su buen juego ante la Albiceleste y ganó por 1-0, gracias al gol que anotó el delantero Ferran Torres en los 106 minutos del tiempo suplementario.

Finalizado el encuentro hubo inconvenientes, porque el volante argentino Leandro Paredes reaccionó pésimo a la derrota y se peleó con jugadores españoles, situación que quedó de manifiesto en la transmisión oficial.

ver también ¡Escándalo! Afirman que el FBI quería entrar al camarín de Argentina en la final del Mundial 2026

Leandro Paredes ni siquiera fue expulsado por la pelea de la final del Mundial

Las informaciones post final del Mundial daban cuenta que el volante de Boca Juniors había sido expulsado por el árbitro esloveno Slavko Vincic, sin embargo, nada de ello ocurrió.

En la BBC dieron a conocer que erróneamente se dijo que Paredes fue castigado con tarjeta roja, ya que la expulsión no aparece en los registros de la FIFA y por ahora no hay medidas contra el argentino. Un papelón.

Leandro Paredes en la pelea con Eric García. (Photo by Al Bello/Getty Images)

“Se informó incorrectamente en el sistema de información de comentaristas de la FIFA que Paredes había sido expulsado por el árbitro Slavko Vincic por empujar al español Eric García por la garganta”, contó el citado medio británico.

“La tarjeta roja de Paredes fue eliminada poco después y la FIFA ha confirmado a BBC Sport que no se tomaron medidas disciplinarias en ese momento”, agregó.

En la misma publicación agregan que Paredes no es el único argentino que será investigado por la pelea, ya que están bajo la mira Nahuel Molina, Thiago Almada y el entrenador asistente Roberto Ayala.

En síntesis

España es el campeón del Mundial 2026 tras vencer a Argentina en Nueva York.

es el campeón del Mundial 2026 tras vencer a Argentina en Nueva York. Ferran Torres anotó el gol de la victoria española en el minuto 106.

anotó el gol de la victoria española en el minuto 106. Leandro Paredes no fue expulsado tras los incidentes posteriores al partido, confirmó la FIFA.