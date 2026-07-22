El ayudante de Lionel Scaloni en Argentina se refirió al golpe que le dio a Dani Olmo en la final del Mundial 2026.

Varias polémicas marcaron la final del Mundial 2026. Entre ellas, estuvo la horrible imagen que dejó Roberto Ayala, ayudante de la selección de Argentina, quien golpeó a Dani Olmo tras el pitazo final.

El exfutbolista agredió en el rostro al español en un momento que no se vio por televisión, pero que se difundió rápidamente por redes sociales después de que alguien lo grabara desde el estadio.

Ahora, el asistente de Lionel Scaloni rompió el silencio. “Estoy arrepentido. Por el lugar que yo ocupo, no puedo permitirme que un sentimiento, o lo que pueda llegar a recibir de la otra parte, cambie mi humor y mis actos“, dijo en conversación con Valencia Capital Radio.

Igualmente, aseguró que el incidente no fue tan grave. “Para mí, hay que cortar las cosas y dejarlo ahí. Fue más un empujón que otra cosa, no fue un puñetazo como quieren decir, y quedó ahí”, agregó.

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“Si lo veo, le pediré disculpas”: Roberto Ayala rompe el silencio tras agresión a Dani Olmo en el Mundial

“Fue una reacción a un dicho, pero ya está. Si lo veo, obviamente que le pediré las disculpas en persona”, expresó después Roberto Ayala.

“Me hago cargo de lo que he hecho. Mi intención fue ir y separar, pero a veces te encuentras con cosas que pasan y con las pulsaciones a mil. Pero no es excusa, y por el lugar que ocupo, mi comportamiento tiene que ser otro, reciba lo que reciba“, cerró.