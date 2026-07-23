El lateral izquierdo del campeón del mundo llega a un camarín lleno de conflictos y tendrá la tarea de ser el nexo entre sus compañeros.

Una de las grandes figuras del Mundial 2026 fue el lateral izquierdo Marc Cucurella, pieza clave en España, gracias a su juego defensivos y a sus aportes en ataque.

El pintoresco jugador catalán es uno de los más queridos en el plantel de los campeones del mundo, situación que se ganó por el rendimiento en la cancha y por su capacidad de “gestionar” un camarín lleno de figuras.

Cucerella, antes de jugar su primer partido en la Copa del Mundo, ya había cambiado de equipo, puesto que pasó de Chelsea a Real Madrid a cambio de 55 millones de euros, situación que ahora celebra el equipo de José Mourinho.

ver también Luis de la Fuente alza la voz tras la fea pelea con los argentinos en la final: “Escenas desagradables”

Explican el rol clave que tendrá Marc Cucurella en Real Madrid

Marc Cucurella llega a un vestuario que está roto, de hecho, en la temporada pasada se filtraron situaciones graves, como la pelea a golpes de Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni, situación que rompió al camarín de Real Madrid.

El periodista Álvaro de Miguel hizo una columna en As, donde aseguró que el zurdo tendrá un rol importante en el cuadro merengue, como nexo entre sus compañeros, tal como lo hizo en la selección española.

“Cucurella no es solo un fichaje deportivo; es aire fresco para un vestuario que terminó la temporada envuelto en demasiadas polémicas“, señaló la publicación española.

“Como se ha visto en el Mundial, el lateral español se convirtió en el nexo de unión de la selección, combinando una excelente relación con sus compañeros con un gran liderazgo sobre el campo”, agregó.

Marc Cucurella es uno de los más queridos en la selección española. (Photo by Diego Souto/Getty Images)

Por último, agregó que “estas aptitudes son las que enamoraron al club blanco. Buscaban a un jugador que aportara jerarquía, carácter y buena química. Su Mundial ha sido consagratorio tanto a nivel futbolístico (apunta a ser elegido el mejor en su posición) como a nivel de afición (es uno de los más queridos por los seguidores de ‘La Roja’).

Marc Cucurella llega a Real Madrid como campeón del mundo y espera ser un aporte en un equipo que viene de fracasar en dos temporadas consecutivas.

En síntesis

Marc Cucurella fichó por el Real Madrid a cambio de 55 millones de euros .

fichó por el a cambio de . El lateral español llega al club madrileño tras consagrarse campeón del Mundial 2026 .

. El club blanco busca superar las polémicas internas del vestuario sufridas la temporada pasada.