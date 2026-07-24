El jugador regresa a la convocatoria del elenco estudiantil después de casi dos meses apartado. El DT le da una nueva oportunidad en un momento clave.

La U de Chile está lista para comenzar su remontada en la segunda rueda de la Liga de Primera 2026 y, para hacerlo, trae de vuelta a un cortado. Lucas Assadi está de regreso en el Romántico Viajero y será una de las principales novedades para el choque de este fin de semana.

Después de casi dos meses apartado, Fernando Gago le da una nueva oportunidad a un jugador que venía de ser figura en años anteriores, pero que desapareció tras la salida de Gustavo Álvarez. Una situación que derivó en que perdiera su lugar y hasta fuera vinculado con otros clubes chilenos.

Sin embargo, en la previa del duelo ante Audax Italiano, revelaron que el 10 azul volverá a la citación. Esto, con la idea de que demuestre que puede seguir siendo un aporte.

Lucas Assadi vuelve a ser considerado en la U tras casi dos meses

La U le da una nueva oportunidad a Lucas Assadi en medio de una temporada muy mala a nivel personal. El 10 entró en la citación de Fernando Gago para el duelo con Audax Italiano y buscará volver a sumar minutos con el Romántico Viajero en 2026.

Fernando Gago vuelve a considerar a Lucas Assadi en la U. Foto: Photosport.

Así lo reveló el sitio Emisora Bullanguera, donde destaparon que el DT lo convocó para visitar a los Itálicos. “El técnico Fernando Gago vio el compromiso del volante durante las vacaciones y luego en la intertemporada, de manera que se volvió a ganar la confianza del argentino”, explicaron.

La noticia no deja de sorprender, ya que fueron casi dos los meses que pasaron para que Lucas Assadi volviera a ser considerado. Más específicamente, el 14 de junio, cuando empataron 2 a 2 con Unión La Calera e ingresó desde el banquillo sobre el final.

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Desde entonces fueron 7 los duelos que el jugador estuvo al margen por el rendimiento que venía mostrando. Un tirón de orejas que, esperan, traiga resultados en la visita de la U a Audax Italiano.

Cabe recordar que en lo que va de temporada 2026, el 10 azul ha logrado disputar 15 partidos oficiales. En ellos no tiene goles y lleva 2 asistencias en los 679 minutos que estuvo dentro de la cancha.

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Lucas Assadi ruega para que, ahora sí, pueda comenzar a brillar otra vez en la U. El Romántico Viajero necesita de todos sus jugadores para salir a flote y el canterano tiene un rol fundamental.

Así está la U en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026

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En resumen, la U y Assadi