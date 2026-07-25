El atacante zurdo de 25 años hizo dos goles y asistió en otro, aunque también perdió uno casi debajo del arco. Pero eso le bastó para ser la gran figura del partido ante los Cruzados. ¡Revisa sus dichos como carta de presentación!

Parecía que Deportes La Serena no tenía mucho que hacer ante Universidad Católica, pero todo cambió gracias a Gonzalo Figueroa. El local se fue al descanso con un 2-0 en el marcador gracias a un gol de penal de Fernando Zampedri y a otro de volea de Eugenio Mena.

Y en el entretiempo, Felipe Gutiérrez hizo dos modificaciones que le dieron otro aire a los Papayeros. Sebastián Díaz reemplazó a Alexander Oroz, el ex ariete de Colo Colo. Mientras que el argentino Figueroa entró por Diego Rubio y de inmediato se presentó como un goleador temible.

Recién llegado desde Deportivo Armenio de la Primera B Metropolitana, el “2” de los granates consiguio el gol del descuento. Figueroa le ganó a la apresurada salida del portero Darío Melo, aguantó la feble marca de Daniel González, se anticipó a Juan Ignació Díaz y clavó un potente derechazo con el arco desprotegido.

Matías Marín agradece a Figueroa por la gran asistencia en el 2-2 parcial. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

En el 2-2, nuevamente le ganó el quién vive a González. Humilló al exdefensor de Santiago Wanderers con una bicicleta antes de sacar el centro que Matías Marín transformó en la igualdad. Pero lo mejor del zurdo trasandino de 26 años fue en el tercer tanto de los visitantes.

Hizo una apilada por el sector izquierdo del Claro Arena, resistió todos los embates rivales y venció a Melo con un furioso zurdazo que clavó arriba. Evidentemente el exariete de Sol de Mayo fue escogido como el Jugador Experto Easy en su estreno por la Liga de Primera.

Sebastián Arancibia no pudo hacer nada para bloquear el remate de Gonzalo Figueroa. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

“Me sentí muy cómodo. El grupo me recibió muy cómodo, eso siempre es importantísimo cuando uno viene a competir a otro club totalmente distinto a lo que yo estaba jugando”, introdujo Figueroa en esta breve entrevista que le concedió a TNT Sports. Proviene de la tercera categoría en el vecino país. Por eso sus palabras.

Añadió que “estoy contento, tranquilo y con mucha fe para lo que viene”. Obviamente con tamaño estreno, el Tigre Figueroa no puede más que mirar con ilusión el futuro cercano en los Papayeros, que de todas formas no festejaron totalmente: un postrero gol de Zampedri, ayudado por la barrera, significó el 3-3 definitivo.

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Gonzalo Figueroa valora sus fortalezas tras brillar en empate de La Serena vs Católica

Para Gonzalo Figueroa este partido que La Serena igualó frente a Católica prácticamente cuando el forastero tenía el triunfo en el bolsillo no fue uno más. Fue la manera que tuvo de mostrarse ante sus nuevos fanáticos. También al fútbol chileno.

Felipe Gutiérrez encontró un salvador ante la UC en Gonzalo Figueroa. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

En ese contexto, el periodista Jorge Cubillos no encontró nada mejor que preguntarle por sus mejores fortalezas. “Soy muy insistidor. Me gusta mucho llegar al área, bajar un poco”, aseguró el Tigre Figueroa, quien seguramente es una bocanada de aire fresco para la ofensiva de los Papayeros.

Gonzalo Figueroa en la entrevista con TNT Sports. (Captura).

“No bajar mucho porque me gusta tener presencia. Gracias a dios se me están dando los goles, eso ayuda mucho al equipo y al grupo. Esas son mis características”, sentenció el “2” de los granates, que sufrieron con la lesión de Ángelo Henríquez por una sobrecarga en el gemelo antes de comenzar el juego.

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Revisa el compacto del empate entre Católica y La Serena

Así quedó Deportes La Serena en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026

Deportes La Serena quedó con 19 puntos al cabo de 16 partidos en la Liga de Primera 2026, mientras que Católica está a 12 unidades en relación al líder de Colo Colo.