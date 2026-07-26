En la Universidad de Chile tienen claro que será muy difícil descontar la ventaja que tiene Colo Colo en la Liga de Primera 2026.

Universidad de Chile sigue en la pelea por el título de la Liga de Primera 2026. El Romántico Viajero se ubica en el tercer lugar de la tabla de posiciones, igualado con la Universidad Católica, aunque a complicados doce puntos de Colo Colo.

El cuadro laico tiene difícil la pugna por el campeonato, a decir verdad. Lo que parece restar en este 2026 es la lucha por el subliderato, que de seguro tendrá momentos de emoción a lo largo del torneo.

Pero, difícilmente se atrape a Colo Colo. Incluso en la propia Universidad de Chile parecen tener claro que la tarea es titánica. Resulta que para recién alcanzar al Cacique, éste tendría que perder cuatro encuentros. En la primera rueda cayó en tres ocasiones.

ver también Cecilia Pérez aclara la situación de Valentín Gauthier y todo se oscurece: “Por el momento, no es jugador de la U”

Reunión clave de mitad de semana: Azul Azul y Fernando Gago

Ante esta perspectiva, se empiezan a mover los hilos para saber cuál es la tarea a imponerle al actual plantel del Bulla. Es por eso que se aprovechara la junta directiva de Azul Azul para ponerle plazos y ver los objetivos que se le deben plantear al técnico de la U, Fernando Gago.

Así lo narró la periodista de Radio ADN, Rocío Ayala, que dio detalles de esta importante reunión entre la directiva y el técnico de la Universidad de Chile. “El jueves no sólo estaremos atentos a ver si se realiza o no la formalización de Michael Clark, sino que hay directorio de Azul Azul y ya se comprometió Cecilia Pérez que para esa reunión irá Fernando Gago“, empezó contando.

“Va a hablar con todos los que integran la mesa directiva para explicar su idea de juego, lo que él busca y, también, para verse las caras y dar cuenta del objetivo que se le va a pedir a Fernando Gago, considerando que Colo Colo ya está escapado“, cerró la periodista de ADN.

Fernando Gago tendrá que exponer un plan ante Azul Azul | Photosport

En resumen…

Universidad de Chile ocupa el tercer lugar del torneo empatada con Universidad Católica.

ocupa el tercer lugar del torneo empatada con Universidad Católica. El directorio de Azul Azul citó a reunión al entrenador Fernando Gago este jueves.

citó a reunión al entrenador Fernando Gago este jueves. La periodista Rocío Ayala reveló que la directiva le exigirá definir los objetivos al DT.