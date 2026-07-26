El delantero de la Universidad de Chile se transformó en la gran figura del encuentro ante Audax, marcando el gol del triunfo.

No fue un partido sencillo para la Universidad de Chile. El Romántico Viajero tuvo que recurrir a la astucia de Eduardo Vargas para concretar un triunfo que le sirve para igualar en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026 con la Universidad Católica.

Los cambios de Fernando Gago fueron fundamentales para volver arriba. Lucas Assadi mostró que viene con físico renovado y Charles Aránguiz se hizo dueño de la mitad de cancha.

No obstante, fue Turboman el que se robó las miradas. El ex seleccionado nacional es el goleador de la Universidad de Chile en la Liga de Primera 2026 y sigue sumando buenas presentaciones. Por eso, los micrófonos de la transmisión oficial se centraron en su figura para recoger las palabras tras el pitazo final.

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Palabras de Eduardo Vargas tras triunfo de la U de Chile ante Audax

Eduardo Vargas tiene las cosas claras. El delantero azul no es condescendiente en la victoria y supo ver las fallas en la Universidad de Chile. Porque, pese a la victoria, no fue un partido vistoso para los dirigidos por Fernando Gago.

“Estamos muy contentos de arrancar con una victoria. Empezamos flojitos el primer tiempo y el inicio del segundo, pero somos un equipo grande y maduro y lo supimos resolver“, enfatizó el delantero, quien dio la fórmula para que la U siga sumando.

“Lo que tenemos que hacer es buscar el arco rival. Si nos encajan un gol, tenemos que seguir buscando el gol, somos un equipo grande. Hicimos una buena mini pretemporada, así que contento por mis compañeros“, agregó, dando, por último, las sensaciones de su dolor de costillas que lo ha tenido al borde de ser marginado.

“Estoy bien, con un poco de dolor en las costillas, pero siempre quiero estar y ayudar a la U“, cerró Eduardo Vargas, el mejor jugador de la cancha según TNT Sports.

Edu y el gol que le dio la victoria a la U | Photosport

¿Cómo está la Universidad de Chile en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026?

En resumen…

Eduardo Vargas lideró el triunfo de Universidad de Chile ante Audax Italiano.

lideró el triunfo de Universidad de Chile ante Audax Italiano. La Universidad de Chile igualó a Universidad Católica en la tabla de posiciones.

igualó a Universidad Católica en la tabla de posiciones. El delantero Eduardo Vargas confirmó que juega con un dolor en las costillas.