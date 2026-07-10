El delantero uruguayo Nicolás "Diente" López llegó a un acuerdo con el equipo argentino y jugará en los octavos de final del certamen.

En exactamente un mes, volverá la actividad de la Copa Libertadores donde los dos equipos chilenos, Coquimbo Unido y Universidad Católica verán acción en los octavos de final, y ambos enfrentarán a equipos argentinos.

Mientras Los Cruzados se medirán ante el cuatro veces campeón de América, Estudiantes de La Plata, el cuadro pirata enfrentará al debutante Platense, equipo que está a un paso de oficializar su nuevo fichaje, que sonó con fuerza para llegar a Universidad de Chile.

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La referencia es para el delantero uruguayo Nicolás “Diente” López, de 32 años, quien este jueves hizo oficial la rescisión de su contrato con Nacional, equipo en el que compartió camarín con el chileno Eduardo Vargas durante el primer semestre del 2025.

Tras cartón, el periodista trasandino César Luis Merlo confirmó que el atacante zurdo se realizará este viernes la revisión médica en Buenos Aires, y en caso de salir bien de los mismos, firmará contrato con Platense hasta el 31 de diciembre del 2027.

De esta forma, el “Diente” López enfrentará con el Calamar a Coquimbo Unido por octavos de final en Copa Libertadores. El duelo de ida será el miércoles 12 de agosto a las 18:00 horas en suelo trasandino. Una semana después a la misma hora, el miércoles 19 es la revancha en nuestro país.

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Los números del “Diente” en su último paso por Nacional

El delantero regresó al club de sus amores en agosto del 2025 tras su paso por León de México. Pero estuvo muy lejos de su mejor nivel. Entre torneos locales e internacionales convirtió 27 goles y 10 asistencias en 58 encuentros.

En síntesis