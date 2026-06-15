El golero titular de la U limeña, Manotas Vargas, conversó con RedGol y felicitó al equipo aurinegro por lo mostrado en la fase de grupos del torneo de clubes más deseado de América.

Miguel Vargas piensa que la presentación que tuvo Universitario en la fase de grupos de la Copa Libertadores servirá para afrontar el segundo semestre, aunque el cuadro crema haya sumado 0 puntos en sus dos partidos frente a Coquimbo Unido, actual campeón del fútbol chileno.

Desde Lima, el portero que este 15 de junio cumplió 30 años contestó el llamado de RedGol. Confirmó que hubo negociaciones con Colo Colo para desembarcar en el estadio Monumental. También ratificó que pronto será seleccionable por Perú.

Y repasó esta experiencia en el torneo de clubes más deseado de América. “Estoy agradecido con dios por haber podido disputar la Copa. Para mí fue muy importante. El equipo estuvo hasta la última fecha para poder clasificar y el resultado no se dio”, recapituló el meta surgido en la Universidad Católica.

Miguel Vargas en una charla de Universitario antes de jugar con los Piratas en Coquimbo. (Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport).

En aquel certamen, el exgolero de Cienciano y Deportivo Garcilaso dejó una tapada espectacular en Colombia. Y las sensaciones que le quedaron no fueron totalmente negativas. Aunque la U limeña haya sido el colista del Grupo B con seis puntos en igual número de partidos.

“En líneas generales siento que el equipo compitió a nivel internacional. Coquimbo nos ganó los dos partidos, pero estuvimos en la pelea con todos los rivales. Eso te da la expectativa de que te da material para lo que queremos hacer”, añadió el golero de la U limeña, que comenzó el año con el español Javier Rabanal en la dirección técnica.

Y terminó el primer semestre con el experimentado argentino Héctor Cúper como entrenador. “Quedamos a poco de poder seguir en Copa, pero tenemos con qué para pelear el Clausura. Esa ilusión está. Toca aferrarse a eso para mejorar. La Copa son detalles. Coquimbo nos superó en los dos partidos”, aseguró Vargas, quien en Chile jugó en Deportes Santa Cruz, Cobresal y Unión La Calera.

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Miguel Vargas elige lo mejor de Coquimbo Unido: “Son muy fuertes e intensos”

Manotas Vargas tiene clarísimo cuáles fueron los atributos más importantes de Coquimbo Unido para salir airoso en el Grupo B de la Copa Libertadores, un cetro que le dio la oportunidad de emparejarse a Platense de Argentina en el sorteo de los octavos de final.

“Veo a Coquimbo y su presente por su forma de jugar me hace sentir que son un gran equipo. Todos, no sólo los 11 que están jugando. Se adaptaron muy bien a la idea”, manifestó el golero chileno que pronto será seleccionable por la Bicolor. Tiene razón.

Miguel Vargas en acción ante Nacional de Montevideo. (Getty Images).

El elenco adiestrado por Hernán Caputto siguió la línea que había dejado Esteban González en el equipo aurinegro que consiguió aquel histórico título en la Liga de Primera 2025. “Son muy fuertes, intensos, de transiciones rápidas, defienden bien”, describió el meta.

“Plasmaron eso en la Copa, el torneo nacional, la Copa de la Liga. Compiten en todos los frentes, atraviesan un muy buen momento”, sentenció Manotas, quien quedó con muy buena impresión del Barbón en los dos duelos que el elenco Pirata le ganó a la U limeña.

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