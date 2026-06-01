El actual DT de Querétaro analizó el exitoso presente de los aurinegros en las distintas competencias.

Esteban González dejó el fútbol chileno a comienzos de 2026 luego de una destacada campaña al mando de Coquimbo Unido, que le permitió dar el salto al fútbol mexicano. Desde entonces, el entrenador asumió un nuevo desafío en Querétaro, mientras observa a la distancia el presente de su exequipo.

Y es que el cuadro pirata ha logrado mantener el nivel mostrado en temporadas anteriores. Además de seguir siendo protagonista en el Campeonato Nacional, los Piratas también ha destacado en la Copa Libertadores, donde consiguió clasificar a los octavos de final.

En ese contexto, el técnico chileno, actualmente en la Liga MX, se refirió al gran momento que atraviesa el elenco aurinegro.

Esteban González analiza el presente de Coquimbo Unido

En conversación con El Mercurio, el DT señaló que confía en la escuadra y en su rendimiento. “Es un grupo que no tiene límites; institucionalmente el club está fortalecido y eso se refleja en la cancha”.

“El entrenador que está ahora tiene sus méritos en gestionar todo lo que se había hecho bien, eso no se desconoce, es un equipo que competía siempre y sigue esa línea… Esos jugadores ya son campeones y tienen un estatus diferente”.

Coquimbo Unido pasa por un gran presente en las distintas competencias/Photosport

Publicidad

Publicidad

Asimismo, González habla de su presente con Querétaro, club al que llegó esta temporada. “Para el futbolista chileno es difícil salir al extranjero y para el entrenador aún más. Cuando me llegó la propuesta pensé en esas cosas, dije ‘capaz esta oportunidad no llega nunca más y no la puedo dejar pasar’. Es una responsabilidad muy grande, si lo hago bien repercute en Chile también”.

ver también Figura de San Marcos de Arica que hizo feliz a abuelita de 100 años: “Este equipo me recuerda al Coquimbo Unido campeón”

En síntesis:

El entrenador chileno Esteban González dirige actualmente a Querétaro en la Liga MX mexicana.

El estratega dejó a Coquimbo Unido a comienzos de 2026 tras una destacada campaña.

Su exequipo, el cuadro aurinegro, consiguió clasificar a octavos de final de Copa Libertadores.