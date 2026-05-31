El delantero habló tras el triunfo ante ante Deportes La Serena, donde fue la figura de la cancha y anotó un golazo.

Una victoria importante consiguió Colo Colo este sábado, porque mantuvo la calma en los momentos difíciles y superó a Deportes La Serena en La Portada, para así alejarse en la cima de la Liga de Primera.

Los albos se hicieron fuertes en la ciudad de las papayas, donde vencieron por un claro 4-2. Una de las figuras de la cancha fue el argentino-chileno Lautaro Pastrán, clave en el marcador final.

El ex Everton dejó atrás las críticas y tuvo un partido reivindicatorio en Colo Colo. Fue clave en el penal del primer gol y marcó el tercero luego de una linda jugada colectiva con Arturo Vidal. El 10 albo empieza a mostrar su brillo.

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La felicidad de Lautaro Pastrán por su momento en Colo Colo

Lautaro Pastrán se detuvo para hablar con la prensa tras la victoria del puntero del fútbol chileno y mostró su felicidad, debido al momento que vive en el cuadro albo.

“Necesitaba un partido así, fue un lindo gol y un lindo triunfo, muy feliz. Estaba tranquilo, sabía que iba a llegar un buen momento, soy una persona que está todo el día leyendo la palabra de Dios. En Colo Colo es mi mejor partido por ahora“, explicó el puntero.

Lautaro Pastrán celebrando en Colo Colo. Foto: Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport

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“Cuando hicimos el gol, nos hacían el gol en menos de cinco minutos, y nos faltó frialdad para tirar la pelota y que no nos hagan el gol rápido. Tenemos jugadores de jerarquía y pudimos concretar dos goles más”, agregó.

Colo Colo lidera la Liga de Primera y en la próxima fecha jugará ante Cobresal en calidad de local, para así cerrar la primera rueda del campeonato nacional.

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En síntesis

Colo Colo venció por 4-2 a Deportes La Serena y se mantiene como líder.

venció por 4-2 a Deportes La Serena y se mantiene como líder. El delantero argentino-chileno Lautaro Pastrán anotó el tercer gol tras una jugada con Vidal.

anotó el tercer gol tras una jugada con Vidal. El club albo cerrará la primera rueda del torneo local enfrentando a Cobresal.

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La tabla de posiciones de la Liga de Primera