El Cacique se transformó en un líder indiscutido y podría terminar esta fecha con once puntos de ventaja. ¡Tremendo!

Partidazo en La Portada. Colo Colo venció a Deportes La Serena en la penúltima fecha de la primera rueda de la Liga de Primera 2026 y toma una importante ventaja en lo más alto de la cima.

El duelo fue entretenido, sobre todo por la cantidad de goles (4-2). Para el Cacique marcaron Víctor Felipe Méndez de penal (44′), Leandro Hernández (47′ y 90+3′) y Lautaro Pastrán (64′). Mientras que los serenenses contaron con la cuota anotadora de dos ex Colo Colo, Bruno Gutiérrez (45+3′) y Diego Rubio (51′).

Los albos comienzan a tomar una ventaja exuberante en el torneo local, siendo amos y señores de la cima. Además, Fernando Ortiz sigue poniéndole más victorias al inicio del torneo, logrando el mejor inicio de un técnico en Chile, en lo que va de Siglo XXI (en torneos largos).

ver también Colo Colo vs. La Serena: Minuto a minuto y dónde ver el partido por Liga de Primera

Tabla de posiciones

Colo Colo es líder absoluto de la tabla de posiciones. El cuadro de Fernando Ortiz se escapó a once puntos de su más cercano perseguidor, Huachipato, elenco que este domingo tendrá un trascendental duelo de local ante la Universidad Católica.

No es cualquier ventaja. Las once unidades le permitirían al Cacique empezar una segunda ronda con tranquilidad y pausa, lo que podría verse incluso mejorado por la pausa mundialista. Habrá que ver cómo les va en su último encuentro del primer semestre, ante Cobresal.

Por otro lado, Deportes La Serena pierde la oportunidad de sacarse de encima a los que vienen desde atrás. Con 17 puntos, los papayeros están a la merced de escuadras como Audax, que jugará ante Palestino, este domingo.

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Colo Colo ganó en un partidazo | Photosport

¿Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026?