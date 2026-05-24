El Cacique venció a Universidad Católica a domicilio y estiró la diferencia en la cima de la Liga de Primera 2026.

Encendido Clásico en el Claro Arena. Universidad Católica y Colo Colo sacaron chispas en el pasto sintético, en un entretenido duelo por la Liga de Primera 2026 que pudo quedar para cualquiera.

Universidad Católica pegó primero. El local aprovechó la velocidad de Juan Francisco Rossel en un desborde por la izquierda para provocar el error en el fondo de Colo Colo y hacer que un rebote en Arturo Vidal provocase la apertura de la cuenta.

No obstante, había un delantero que andaba inspirado. Javier Correa se puso el equipo al hombro y gracias a dos habilitaciones profundas, sacó provecho y desbalanceó el luminoso a favor de la visita.

ver también Minuto a minuto: U. Católica recibe a Colo Colo en un nuevo clásico en la Liga de Primera

Tabla de posiciones tras el Clásico entre Católica y Colo Colo

Hay un líder que se escapa en la cima de la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026. Favorecido por la tremenda caída de Deportes Limache ante La Serena (4-1), Colo Colo se pega el estirón en el torneo local y ya tiene ocho unidades de ventaja sobre el más próximo perseguidor, Huachipato.

Con dos duelos para terminar la primera rueda, Colo Colo se consagra campeón de invierno de forma precoz. El cuadro dirigido por Fernando Ortiz enfrentará el parón de invierno (y del Mundial) con el liderato a su disposición, esperando que la pausa no perjudique el envión.

Por otro lado, esta derrota es un bache que provoca que se apriete la tabla para la Universidad Católica. Si bien conservan el cuarto lugar, no logran despegarse de la larga lista de equipos que los acechan. De hecho, La Serena, en el lugar 12, está a sólo un triunfo de igualar a los Cruzados. Se viene bonito el resto de la Primera Rueda. Claro, sobre todo para los colocolinos.

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Javier Correa fue la gran figura de Colo Colo en el Clásico ante Católica | Photosport

¿Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026?