Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Polémica

Vicente Bernedo repartió golpes: enorme pelea al final del clásico U. Católica vs Colo Colo

El clásico entre U. Católica y Colo Colo terminó con una caliente pelea en el Claro Arena.

Por Javiera García L.

Sigue a Redgol en Google!
El clásico terminó en pelea
© TNT SportsEl clásico terminó en pelea

Colo Colo venció a U. Católica en un clásico caliente en el Claro Arena. Dos goles de Javier Correa le dieron el triunfo por 2-1 a los albos, quienes se enfrentaron a los cruzados en una fuerte pelea al término del duelo.

Apenas terminó el encuentro, el plantel del Cacique se puso a celebrar y generó enorme molestia en los locales. Vicente Bernedo recriminó a quienes festejaban y recibió fuertes retos de vuelta.

El golero cruzado ya había tenido un fuerte cruce que casi se va a los golpes durante el primer tiempo, cuando le tiró un pelotazo a Leandro Hernández y después lo agarró del cuello ante la mirada atónita de sus compañeros.

Así se vio el final del partido entre U. Católica y Colo Colo | TNT Sports

Así se vio el final del partido entre U. Católica y Colo Colo | TNT Sports

La enorme pelea entre U. Católica y Colo Colo: Vicente Bernedo se fue a los golpes

En el final, las cosas se volvían a calentar entre Vicente Bernedo y los jugadores de Colo Colo. La situación logró calmarse cuando futbolistas de la UC y hasta el propio Arturo Vidal intervinieron para frenar al portero.

Sin embargo, segundos después, se desató una fuerte discusión entre Jhojan Valencia y Claudio Aquino, y varios jugadores rodearon la escena. Ahí, volvió a aparecer Bernedo, quien se lanzó contra Javier Méndez en Colo Colo.

Publicidad
Vicente Bernedo se lanzó contra Javier Méndez y después Eduardo Villanueva | TNT Sports

Vicente Bernedo se lanzó contra Javier Méndez y después Eduardo Villanueva | TNT Sports

Se armó todo un escándalo. El golero cruzado repartió manotazos primero al defensa colocolino y después a Eduardo Villanueva, quien intentaba separar a las partes para detener la pelea. Guardias de seguridad tuvieron meterse.

Todo empeoró cuando un miembro de la delegación del Cacique comenzó a tirar agua desde una botella. Tras casi un minuto de enfrentamiento, la pelea terminó, con intervención clave de Daniel Garnero en la parte de la UC.

Publicidad
Lee también
Gonzalo Jara avisa que caliente final del clásico deja 4 expulsados
Colo Colo

Gonzalo Jara avisa que caliente final del clásico deja 4 expulsados

El reto que se llevó Bernedo tras el clásico con la UC
Universidad Católica

El reto que se llevó Bernedo tras el clásico con la UC

"No la pongo": la ordinaria "pelea" entre De Tezanos y Javier Correa
Colo Colo

"No la pongo": la ordinaria "pelea" entre De Tezanos y Javier Correa

"Hace un frío...": la queja de Aníbal Mosa tras triunfo de Colo Colo
Colo Colo

"Hace un frío...": la queja de Aníbal Mosa tras triunfo de Colo Colo

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo