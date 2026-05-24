El clásico entre U. Católica y Colo Colo terminó con una caliente pelea en el Claro Arena.

Colo Colo venció a U. Católica en un clásico caliente en el Claro Arena. Dos goles de Javier Correa le dieron el triunfo por 2-1 a los albos, quienes se enfrentaron a los cruzados en una fuerte pelea al término del duelo.

Apenas terminó el encuentro, el plantel del Cacique se puso a celebrar y generó enorme molestia en los locales. Vicente Bernedo recriminó a quienes festejaban y recibió fuertes retos de vuelta.

El golero cruzado ya había tenido un fuerte cruce que casi se va a los golpes durante el primer tiempo, cuando le tiró un pelotazo a Leandro Hernández y después lo agarró del cuello ante la mirada atónita de sus compañeros.

Así se vio el final del partido entre U. Católica y Colo Colo | TNT Sports

La enorme pelea entre U. Católica y Colo Colo: Vicente Bernedo se fue a los golpes

En el final, las cosas se volvían a calentar entre Vicente Bernedo y los jugadores de Colo Colo. La situación logró calmarse cuando futbolistas de la UC y hasta el propio Arturo Vidal intervinieron para frenar al portero.

Sin embargo, segundos después, se desató una fuerte discusión entre Jhojan Valencia y Claudio Aquino, y varios jugadores rodearon la escena. Ahí, volvió a aparecer Bernedo, quien se lanzó contra Javier Méndez en Colo Colo.

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Vicente Bernedo se lanzó contra Javier Méndez y después Eduardo Villanueva | TNT Sports

Se armó todo un escándalo. El golero cruzado repartió manotazos primero al defensa colocolino y después a Eduardo Villanueva, quien intentaba separar a las partes para detener la pelea. Guardias de seguridad tuvieron meterse.

Todo empeoró cuando un miembro de la delegación del Cacique comenzó a tirar agua desde una botella. Tras casi un minuto de enfrentamiento, la pelea terminó, con intervención clave de Daniel Garnero en la parte de la UC.

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