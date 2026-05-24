El Cacique venció a la UC en el Claro Arena, gracias a una gran actuación de Javier Correa. El delantero marcó un doblete.

Fue el héroe del partido. Colo Colo venció a Universidad Católica en el Claro Arena, en el Clásico 189. Y todo fue gracias a una tremenda actuación de Javier Correa, autor de un doblete.

El argentino marcó dos goles, sumando un total de treinta desde su arribo a Colo Colo. Pese a ciertas lagunas y las lesiones, el delantero y ex Estudiantes de La Plata se está transformando en la clave de un equipo que sabe cuándo apretar el acelerador y definir los partidos.

Esta vez, el primer tanto fue luego de un amague talentoso y un tiro en el ángulo del meta Vicente Bernedo. El segundo, una definición con tranquilidad, al palo del arquero, con la tranquilidad de un verdadero “killer”.

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Palabras de Javier Correa

Tras el Clásico, los micrófonos de la transmisión oficial de TNT Sports buscaron incansablemente al goleador del partido, encontrándolo tras los desórdenes provocados con jugadores de Católica. Los ánimos seguían calientes.

“Nos vamos a disfrutar nosotros, a celebrar íntimamente en el camarín. Y esta celebración (en medio de la cancha del Claro Arena) se la tienen que aguantar. Nosotros no nos enojamos cuando ellos nos festejaron en la cara (en el Monumental)“, enfatizó el goleador cordobés, enojado aún por la pelea ocasionada con los jugadores de la UC.

“Tienen que aguantar no más. Hay que saber perder también, eso es de hombres“, agregó un Javier Correa que aún tenía la vena del cuello hinchada, tras el papelón del pleito en el Ecuador de la cancha.

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“Ahora disfrutaremos en familia. Se logró una buena distancia de puntos y lo hicimos ganándole a un rival muy difícil, con mucha jerarquía“, analizó el delantero de Colo Colo, quien termina contrato en diciembre de este año.

“Estoy tranquilo con mi contrato. En diciembre veremos los frutos de todo lo que he hecho en el año“, cerró el héroe albo de la jornada, Javier Correa.

Javier Correa marcó un doblete | Photosport

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En resumen…

El delantero Javier Correa anotó un doblete y dio el triunfo a Colo Colo sobre Universidad Católica.

Con estos dos goles, el atacante argentino sumó treinta goles desde su llegada a Colo Colo.

El triunfo de Colo Colo ocurrió en el Clásico 189 disputado en el estadio Claro Arena.

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