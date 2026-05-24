El ex capitán albo se coronó campeón en Perú y repasó su criticado año 2025 en Macul, donde fue cuestionado su liderazgo y capitanía.

Esteban Pavez tuvo su esperada revancha. El volante chileno se coronó campeón en Perú, tras el triunfo de Alianza Lima por 3-0 ante Los Chankas, ocasión en que el despachó una asistencia.

El Oreja disfrutó como uno más en las celebraciones y tuvo un llamativo desahogo a la hora de analizar el campeonato. Querido por la hinchada peruana, el ex Colo Colo habló de su revancha tras dura temporada 2025.

“Venía con muchas ganas, fue importante el llamado del profe Pablo (Guede), de Franco (Navarro) también”, partió diciendo a Movistar Deportes. Tras eso, recordó su paso por los albos, donde fue duramente criticado por los hinchas el año pasado.

Esteban Pavez recuerda a Colo Colo tras el oro en Perú

Siguiendo con la euforia de la celebración del título de Alianza Lima, Esteban Pavez se emocionó al repasar su cuestionado 2025 en Colo Colo. Ahí fue criticada su capitanía y liderazgo por parte de los hinchas.

“El año pasado, los últimos seis meses, fueron difíciles en Colo Colo. Pasaron muchas cosas, a veces el fútbol es un poco injusto, pero sabía que con trabajo y perseverancia las cosas se logran”, afirmó.

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Pero no se quedó ahí. El ex capitán albo le dedicó emotivas palabras al pueblo blanquiazul tras el campeonato obtenido en el fútbol peruano. Ahí apeló al eterno lazo entre Alianza Lima y Colo Colo.

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“Contento con lo que se hizo, celebrar, el grupo es muy humilde, me recibieron bien desde el primer día. La dirigencia, mis compañeros me hicieron sentir a gusto, eso es importante y estoy feliz”, cerró.

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