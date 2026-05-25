El ex técnico de la Roja ha levantado potente críticas en el país charrúa por su decisión con la nómina para el mundial.

El Mundial está a pocos días de dar inicio a una nueva y esperada edición, instancia en la que las distintas selecciones ya comenzaron a revelar sus nóminas oficiales y también se revelaron las posibles ausencias de otras.

Una de las que más llamó la atención fue la de Marcelo Bielsa en Uruguay, ya que el técnico argentino quedó en el centro de las críticas en el país charrúa luego de que se reveló que dejaría fuera a Nahitan Nández y Luis Suárez.

DT de Peñarol se lanza contra Bielsa

Ante esta situación, el presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio, conversó con el programa Punto Penal y criticó duramente a Marcelo Bielsa por dejar fuera de la convocatoria al actual jugador del Al Qadsiah.

ver también El anuncio de Marcelo Bielsa en Uruguay que golpea antes del Mundial: “Voy a agradecer toda la vida”

“Recaliente con lo que pasó. Ayer volaba de calentura. Fue de las cosas que más me dolió. Obviamente le escribí. Tenemos una amistad muy cercana. Todos los disparates que te puedo decir sobre la decisión, te los digo uno atrás del otro. No tiene ningún sentido lo que le hicieron”

Asimismo, crítico la actitud de Bielsa. “El tipo de técnico frío, que no transmite y no habla con los jugadores, está divino para Europa pero no para un país como este, que peleó a los codazos toda la vida contra grandes. Dicen que en los hoteles habla en voz baja. Que pasa y no saluda a absolutamente nadie. Señor, mire: estamos en Uruguay. ¿No se puede hablar? ¿No se puede intercambiar?”.

La otra ausencia que pesa en Uruguay

Luis Suárez, el histórico delantero charrúa que actualmente juega en el Inter Miami, tampoco será parte de la cita mundialista. “Amo a mi Selección, amo a mi país y siempre intenté ayudar. Obviamente, di un paso al costado en su momento, cosa que fue por decisión propia”, señaló el jugador según recoge las redes sociales de la MLS en español.

Publicidad

Publicidad

“Después, llega el Mundial y uno se abre a la posibilidad de querer nunca decirle que no a la Selección porque es mi país. Ahora se ha hablado mucho y toca apoyar a la Selección desde afuera, ser un hincha más”.

En una conferencia de prensa durante una gira con el Manchester United, Diego Forlán comentó: “La situación se dio de forma muy clara. Luis marcó un punto final en el momento en que se despide de la Selección”.

“Hoy, que estamos tan cerca del Mundial, creo que ese arrepentimiento quedó demostrado con declaraciones que Suárez ha tenido”.

Publicidad