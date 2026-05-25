El entrenador y jugador con pasado en Colo Colo la pasan muy bien en Alianza Lima.

Alianza Lima vivió un lindo día al coronarse nuevamente como campeón en Perú. Pablo Guede y Esteban Pavez están felices e incluso, aprovecharon de bromear en medio de los festejos.

A comienzos de año Pavez vivía un complejo momento en Colo Colo. El capitán se había enemistado con el hincha y su rendimiento tampoco era el mejor. Fue ahí donde le llegó la llamada de Guede para llevarlo a Perú y el ex seleccionado nacional no dudó en aceptar la oferta.

La broma de Guede a Pavez

Con una fecha de anticipación, Alianza Lima se consagró como campeón del torneo de Apertura en Perú. Todo esto gracias al triunfo por 3-0 ante Chankas en condición de local. Los festejos inundaron el Estadio Alejandro Villanueva.

Esteban Pavez fue una de las buenas figuras de los Íntimos durante el torneo, por lo que demostró su alegría tras el título. De hecho, le dedicó un enorme halago a Pablo Guede, quien ya había sido su entrenador en Colo Colo entre 2016 y 2018.

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“Siempre lo he dicho que en la parte táctica es el mejor, por lejos, que me ha tocado como entrenador. Eso es muy importante también en que los jugadores confiemos en lo que él hace“, indicó el volante chileno de 36 años. Claros que pocos esperaban la respuesta de Guede.

Minutos después,Pablo Guede fue entrevistado L1 Max y le avisaron sobre los enormes elogios que había recibido de parte de su dirigido. Lejos de dejarse inundar por el ego, el entrenador argentino decidió responderle con sarcasmo a Pavez.

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“Por eso él no entiende nada de fútbol. No entiende nada Esteban”, respondió entre risas Pablo Guede. Alianza Lima cierra de buena manera el primer semestre, luego de lo que fue la temprana eliminación de Copa Libertadores. Pavez tiene su primera alegría en Perú.