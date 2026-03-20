Todo parecía indicar que un ex Colo Colo tenía apalabrado su retorno a San Lorenzo de Almagro en Argentina, pero un cambio rotundo de planes le dio una chance a Gustavo Álvarez. Sí, tal como leen: el ex director técnico de Universidad de Chile se metió en esa carrera.

La situación se modificó drásticamente cuando en el vecino país varios medios daban por hecho el retorno de Pablo Guede al Ciclón. Pero finalmente el DT trasandino no se moverá de Perú. “Manifestó su intención de quedarse dirigiendo Alianza Lima”, informó la periodista Agus Peñalva en ESPN.

“Y está descartado como entrenador de San Lorenzo. Tengo un nuevo nombre, más allá de Martín Palermo”, añadió la citada comunicadora en esa lista donde también figura el Titán, ex entrenador de Unión Española y Curicó Unido en Chile y que acaba de descender con el Fortaleza a la Serie B de Brasil.

Pablo Guede parecía el seguro DT de San Lorenzo de Almagro, peeero… (Hector Vivas/Getty Images).

Peñalva se lanzó con la aprobación de sus compañeros. “Empieza a sonar y desde la dirigencia seguramente se acercarán en las próximas horas a Gustavo Álvarez”, relató la reportera para sumar al ex estratego de Universidad de Chile a la danza de nombres para reemplazar al defenestrado Damián Ayude, un ex entrenador de Unión San Felipe recién cesado.

Gustavo Álvarez estuvo dos temporadas en Universidad de Chile tras haber sido campeón en Huachipato durante 2023. (Alex Diaz/Photosport).

Publicidad

Publicidad

ver también Pablo Guede explota en Perú por cuestionado proceso de Alianza Lima: “Soy un desastre”

El ex Colo Colo Pablo Guede deja vía libre a Gustavo Álvarez en San Lorenzo

El mercado de pases es muy dinámico y la respuesta negativa que finalmente dio el DT campeón con Colo Colo Pablo Guede a San Lorenzo de Almagro le otorgó una chance a Gustavo Álvarez. Aunque primero buscaron a otro entrenador que está sin club.

Hernán Crespo, quien hace poco fue cesado del Sao Paulo en Brasil. “Lo llamaron y dijo que no. Y el Kily González está esperando el llamado de Boca Juniors”, apuntó la periodista Agus Peñalva, quien detonó un bombazo con el ex entrenador de Platense y su interés en ir a La Bombonera.

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

En caso de que prospere esta opción, sería la cuarta vez de Álvarez en la primera división trasandina: dirigió en esa categoría a Patronato, Aldosivi y Temperley. De más está decir que sería el desafío más trascendente en su país para el ex adiestrador del Romántico Viajero.

ver también Gustavo Álvarez revela el gran dolor de toda su carrera: “Era difícil jugar en Chile o Paraguay y…”

Así va San Lorenzo en la tabla de posiciones de la Liga Profesional de Argentina

San Lorenzo se ubica en el 10° puesto de la tabla de posiciones en la primera fase de la Liga Profesional de Argentina con 13 puntos en 10 partidos.

Publicidad