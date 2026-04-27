Colo Colo sumó un importante triunfo ante U. de Concepción y volvió a tomar fuerza en la tabla de posiciones de la Liga de Primera. En la agonía, Javier Correa encontró el gol del triunfo para los albos.

Quien miró el partido desde la distancia fue Arturo Vidal. El King no pudo acompañar a sus compañeros a la Región del Biobío al estar suspendido por tarjetas amarillas, pero hizo una transmisión a través de Kick.

El volante siguió con emoción el penal que marcó Maximiliano Romero (“No lo había visto patear. Es muy bueno Maxi“) y celebró con todo la anotación de Correa (“Bien Correa goleador. Esa es Toro. Centro de Aquino y gol de Correa“). Y no solo eso.

Además, Vidal se refirió a la situación del plantel y del próximo mercado de pases. ¿Hay que buscar refuerzos a mitad de año, considerando, por ejemplo, la lesión de Fernando de Paul? Esto respondió el King.

Esto dijo Arturo Vidal | Photosport

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“Si van a traer a alguien…”: Arturo Vidal se refiere al mercado de pases de Colo Colo

“No porque se abre el mercado hay que ir a comprar. Estamos bien. Hay que ver como terminemos la primera rueda. La competencia está dura. Si van a traer a alguien, tiene que ser de afuera“, respondió.

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Para esto, aun falta. La primera rueda del torneo finaliza el fin de semana del 12 de junio. En tanto, Fernando Ortiz ya descartó buscar un arquero de emergencia, así que quedan varias semanas para ver qué hará el Cacique en el mercado de fichajes de invierno.