“Que lindo ganar así”: La reacción de Arturo Vidal al agónico triunfo de Colo Colo

Colo Colo sumó un importante triunfo ante Universidad de Concepción. El elenco de Fernando Ortiz logró tres puntos que lo vuelven a ubicar en la parte alta de la Liga de Primera.

Pese a que Arturo Vidal no pudo jugar por suspensión, el Bicampeón de América siguió de cerca el partido de sus compañeros y hasta transmitió por Kick su reacción en vivo al encuentro en el Ester Roa Rebolledo. “Qué lindo se ve el estadio lleno, así debería ser siempre con hinchas de los dos equipos”, lanzó de entrada.

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El primer tanto de los albos llegó al minuto 30 con el penal de Maximiliano Romero. “No lo había visto patear. Es muy bueno Maxi”, recalcó el King sobre el delantero que se ha ganado el puesto de titular con el “Tano”.

El desahogo de Arturo Vidal y la celebración por Javier Correa

Pero la tranquilidad desapareció en el complemento. La “U” de Concepción salió en busca de la remontada y por minutos puso en peligro el triunfo de Colo Colo. Osvaldo “Rocky” González marcó golazo de volea en el 76’ y le dio un golpe que casi deja K.O. al Cacique.

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“Hay que meter a otro delantero”, lamentó Vidal que veía como se escapaba el triunfo y la chance de acercarse a los líderes. Sin embargo, todo cambió en el 92’ cuando Claudio Aquino realizó el séptimo córner de la jornada. “Aquí viene el gol”, advirtió el King.

Lo que se concretó justamente en la siguiente jugada. Javier Correa cabeceó solo en el área del “Campanil” y puso el 2-1 definitivo. “Golaaaaazo Correa. Bien Correa goleador. Esa es Toro. Centro de Aquino y gol de Correa”, celebró Vidal.

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“Háganme caso cuando les digo, tenían que entrar. Correa es máquina. Que lindo ganar así”, cerró Vidal feliz con el triunfo del Popular. Lo que además finaliza el castigo por acumulación de tarjetas.

Por lo que podrá estar el próximo partido del domingo 3 de mayo cuando Colo Colo reciba a Coquimbo Unido por la fecha pendiente de la Liga de Primera.

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En resumen:

Arturo Vidal se perdió el partido ante Universidad de Concepción por acumulación de tarjetas.

El King celebró el gol de Javier Correa y recalcó que su cambio tuvo que ser antes.

Ahora Colo Colo se mentaliza en el partido del próximo 3 de mayo ante Coquimbo, en la fecha pendiente por la Liga de Primera.