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Liga de Primera

¿Fue penal? Maxi Romero cortó mala racha y se afianza como goleador de Colo Colo

El “Tigre” abrió el marcador sobre Universidad de Concepción con certero remate desde los doce pasos.

Por Felipe Pavez Farías

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Romero ahora se transforma en el goleador de Colo Colo
© photosportRomero ahora se transforma en el goleador de Colo Colo

Colo Colo visita a Universidad de Concepción por la fecha 11 de la Liga de Primera. El Cacique llegó al Estadio Ester Roa Rebolledo con el objetivo de revertir la imagen que mostró la pasada fecha ante Palestino.

Por lo mismo el equipo de Fernando Ortiz entró con todo a marcar diferencias desde el primer minuto. Pese a dominar la posesión, recién en el 30’ logró anotar el primer tanto del partido. Lo que no estuvo ajeno a polémica.

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Esto debido a que Maximiliano Romero fue derribado en la entrada al área grande del “Campanil” por David Retamal. Toque sobre el trasandino que el juez José Cabero no dudó y cobró de inmediato. Incluso marcó amarilla para el central del dueño de casa.

El delantero que había estado peleado con el arco rival pidió el penal y no falló. Con certero remate al palo derecho de José Sanhueza desató los festejos de los hinchas albos que llenaron el Ester Roa Rebolledo. 

Romero cortó la mala racha sin goles y volvió a marcar ante la “U” de Conce

Romero cortó la mala racha sin goles y volvió a marcar ante la “U” de Conce

Maxi Romero corta la mala racha en Colo Colo

Maximiliano Romero vuelve a confirmar su cartel de refuerzo en Colo Colo. El trasandino que llegó tras una gran campaña en O’Higgins se ha transformado en uno de los fichajes más regulares junto a Joaquín Sosa. 

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Además el “Tigre” con su tanto ante el “Campanil” cortó una racha de seis partidos sin convertir. Cabe consignar que ya suma cuatro goles en esta campaña del 2026. 

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