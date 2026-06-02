Colo Colo lidera la Liga de Primera por diez puntos, incluso pese a las críticas por irregularidad. Barti tiene clara la explicación.

Colo Colo viene de golear por 2-4 a Deportes La Serena y sigue firme en la punta de la tabla, sólo y escapado por mucho en la delantera. Con 33 unidades, el Cacique ahora tiene 10 positivos de ventaja sobre Universidad Católica.

Si bien el Cacique de Fernando Ortiz no ha sido de los más vistosos, el DT de Colo Colo se las arregla para sacar una diferencia considerable sobre el resto del podio de la Liga de Primera.

En ESPN el ex delantero de Colo Colo y hoy comentarista, Marcelo Barticciotto, explicó de forma sencilla por qué el Cacique es puntero por mucho.

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Colo Colo ha demostrado ser el mejor equipo

“Colo Colo es el mejor equipo y lo ha demostrado. Después podemos entrar a discutir si te gusta cómo juega o si puede jugar mejor, pero ha sigo el mejor equipo y el más regular“, dijo Barticciotto.

Barti y sus elogios al Colo Colo de Ortiz.

Agrega que “las diferencias las saca porque es el equipo más regular y porque los demás han sido irregulares. Por ejemplo, O’Higgins viene de perder tres partidos de local. Son muchos puntos“.

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“El domingo ganó la Católica, y le convenía a Colo Colo porque tenía menos puntos que Huachipato. Pareciera que descontaba la Católica, pero le sigue llevando 10 puntos de ventaja a la UC y 11 a Huachipato. Es mucho“, sentenció.

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Colo Colo vuelve a la acción este domingo 7 de junio, como visita contra Huachipato, por la sexta y última fecha de la Copa de la Liga.

Resumen:

-Colo Colo lidera la liga con 33 unidades tras vencer 2-4 a Deportes La Serena.

-El DT Fernando Ortiz mantiene una ventaja de 10 puntos sobre Universidad Católica.

-El club albo jugará de visita contra Huachipato el domingo 7 de junio.