El Bichi piensa que Carlos Palacios debe tener la mentalidad de mantenerse en Boca Juniors tras el esfuerzo que hizo Riquelme por llevarlo.

La posibilidad de que retorne Carlos Palacios a Colo Colo está más latente que nunca. Primero Aníbal Mosa señaló que han tenido charlas y ahora el jugador dijo que “voy a volver en algún minuto, si se tiene que dar ahora se va a dar”.

Un asunto que a Claudio Borghi le cuesta entender. Sabida es su relación cercana con Juan Román Riquelme, presidente de Boca Junios, por lo que le cuesta creer que tras el esfuerzo del cuadro trasandino por contratarlo, Palacios ahora piense en irse.

En Picado TV manifestó que “estoy escuchando (los comentarios del panel) porque es tremendo. Primero de la forma cómo te vas a Boca, no es que venga el técnico y diga yo lo quiero”.

“Lo quería el presidente (Juan Román Riquelme). Si te viene a buscar el presidente es porque tienes el respaldo total, porque no hay tanta dirigencia, es Román más que otra cosa”, manifestó el Bichi.

“Cualquier técnico que llegue va a decir ‘a este lo quiere el presidente, tengo que tener cuidado'”, complementó su idea.

A Borghi lo sorprende la posible vuelta de Carlos Palacios a Colo Colo

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Borghi piensa que Palacios se queda para siempre en Chile

Borghi indicó luego que “si vuelve, no se va nunca más. Sería la última vez que se iría del fútbol chileno“, entendiendo que “un jugador así no funcionó, en Boca no funcionó. Y Boca no te da muchas oportunidades”.

Entiende que diferente sería que le hiciera la cruz un nuevo técnico. “Si viene un técnico nuevo puede decir no usaré a Palacios, déjalo ir, porque al DT no lo esperan. El técnico llega a Boca a exigir rendimiento, no a recuperar jugadores. Eso es una realidad”, señaló.

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“La vuelta a Colo Colo siempre puede estar, el tema es la forma en que saldría de Boca. Si es préstamo, si es gratis, quién paga el sueldo. Sin saber cuánto gana, debe ser caro para el fútbol chileno”, dice Borghi.

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“Se fue con bombos y platillos. Por una cantidad de dinero que Colo Colo no le podrá pagar. Se asegura económicamente por mucho tiempo y volvería. Si un jugador sale del país es para imponerse, para quedarse el mayor tiempo posible”, piensa el campeón del mundo en 1986.

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Luego cuenta su teoría. “Antiguamente cuando los chilenos salían, volvían inmediatamente porque extrañaban hasta la empanada. Y los equipos extranjeros dicen es raro invertir en un jugador que después se quiera volver“, manifestó.

“Todos extrañamos, siempre se extrañan las costumbres, pero hay que ver dónde está tu futuro para forjarlo a través de esfuerzos. Es una mala señal para futbolistas chilenos, porque afuera dicen ‘estos al primer inconveniente se devuelven'”, siguió con la idea.

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Al final, Borghi dijo que lo de Palacios “es como la vida misma”, poniendo de ejemplo a “muchos hijos de amigos van al extranjero y me dicen ‘ojalá que no vuelva, allá tienen más posibilidades’. Y el jugador de fútbol también, ándate y quédate el mayor tiempo posible”.