Luego de sus actuaciones contra Boca Juniors en Copa Libertadores, y el fin de semana ante Huachipato, el organismo lo premió. Ahora, rumbo a La Roja.

La pasada semana será inolvidable para el delantero Clemente Montes, una de las principales figuras de Universidad Católica, no sólo en su duelo por Copa Libertadores, sino también en Liga de Primera en el lance contra Huachipato.

En “La Bombonera”, el delantero anotó que eliminó a Boca Juniorsy clasificó a su equipo para los octavos de final del torneo continental; mientras que en Talcahuano, abrió la cuenta en la goleada por 3-0 a los acereros. Más encima, ya viajó a Europa para jugar por la Selección Chilena.

Por todo lo anterior, pero especialmente lo que exhibió en el cierre de la fase de grupos en Libertadores, la CONMEBOL le entregó un merecido reconocimiento a Montes, y no lo hizo una vez, sino que por partida doble.

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Los reconocimientos de CONMEBOL a Montes

El primero de ellos fue por su actuación individual ante Boca. Es que el panel de expertos del organismo lo colocó en el 11 ideal de la última semana del certamen, aunque lo ubicaron como mediocampista pese a que su posición natural es atacante.

A Montes lo acompañan el arquero Nicolás Bolcato (Ind. Rivadavia); los defensas Víctor Moreno (Santa Fe), Anderson Angulo (Tolima) y Matías Pérez (Cerro Porteño); los volantes Agustín Cannobio (Fluminense), Matheus Pereira (Cruzeiro) y Franco Zapiola (Platense); más los delanteros Deyverson (Liga de Quito), Bruno Henrique (Flamengo) y Jhon Arias (Palmeiras).

Imagen: CONMEBOL

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El segundo reconocimiento que recibió el cruzado fue que su anotación ante el xeneize fue electa entre los cuatro mejores goles de la jornada 6 de fase de grupos en Libertadores, junto con los tantos de Matheus Pereira, Zapiola y Cannobio ante Barcelona, Corinthians y La Guaira, respectivamente.

Los números del atacante en 2026

Entre Supercopa, Liga de Primera, Copa de la Liga y Libertadores, Clemente Montes suma con Católica siete goles y seis asistencias en 21 encuentros con 1.516 minutos en cancha. Recibió tres tarjetas amarillas y dos expulsiones.

En síntesis

Clemente Montes eliminó a Boca , clasificó a octavos y anotó ante Huachipato.

, clasificó a octavos y anotó ante Huachipato. Conmebol lo incluyó en el once ideal de la semana en la Libertadores.

en la Libertadores. Su tanto en La Bombonera fue elegido entre los mejores goles de la fecha.

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