Matías Ahumada confirmó que se buscará llegar a acuerdo con Conmebol para evitar la salida de Rancagua del cuadro celeste.

O’Higgins logró el batacazo en la Copa Sudamericana. El elenco dirigido por Lucas Bovaglio superó por 2-1 a Millonarios y se ubicó como segundo del grupo C con diez unidades.

Los goles de Bastián Yáñez y Alan Robledo permitieron al Capo de Provincia quedar como escoltas de Sao Paulo y ahora disputarán los playoffs del torneo. “El equipo fue efectivo. Queríamos armar la línea de cinco más tarde, pero nos pusimos el overol. Hicieron un partido de hombres“, recalcó el DT Bovaglio.

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El tema ahora es conocer el rival. Lo que será ante los mejores terceros de la Copa Libertadores. Por lo que ya son palabras mayores.

Entre las opciones asoman nombres posibles como Independiente de Medellín, Nacional, Fluminense, Boca Juniors, Santa Fe, Sporting Cristal, Lanús, Palemeiras y Universidad Central de Venezuela.

Por lo mismo, se indica que el aforo de los estadios para este tipo de instancias debe ser de mínimo 20 mil espectadores. Lo que dista de los 14 mil que tiene el Estadio El Teniente de Rancagua. Por lo que está obligado a cambiar de recinto.

“Cuando le ganamos a Millonarios en el aniversario, empezamos a pensar en el tema. Ya teníamos leído el reglamento. Sabíamos que se podía dar. Uno cuando empieza el torneo, presenta su estadio y otras opciones, en caso que tengan el aforo limitado”, confesó Matías Ahumada, uno de los mandamases de O’Higgins, al programa Fuera de Juego.

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¿En qué estadio va a jugar O’Higgins los playoffs de octavos de final de Copa Sudamericana?

Sin embargo, el dirigente de O’Higgins recalcó que existe una chance muy importante para que la localía se mantenga en Rancagua. Por lo que así se evitarían traslados hacia otros recintos para cumplir con el requisito de Conmebol.

O’Higgins se metió en los playoffs de Copa Sudamericana y ahora comienza las gestiones para mantenerse en el Estadio El Teniente. Photosports

“Se puede hacer una excepción en la siguiente fase. Eso depende completamente de Conmebol. No depende de nosotros, pero vamos a hacer la gestión. Queremos ser locales en el Teniente porque es nuestra casa”, enfatizó Ahumada.

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Ahora para esto será fundamental conocer al rival, entre los equipos ya mencionados. Lo que puede cambiar todo el panorama para los rancagüinos.

“Si nos toca por ejemplo un Boca o Palmeiras, tendríamos que tener un estadio más grande. Lo que tenemos a favor es el tiempo. Generalmente esto se define en 7 o 14 días. Ahora está fase se juega después del Mundial. Por lo que el viernes ya iniciaremos las gestiones”, sentenció.

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En resumen:

Lucas Bovaglio dirigió a O’Higgins en el triunfo 2-1 ante Millonarios en Copa Sudamericana.

El club clasificó segundo del grupo C con diez unidades hacia los playoffs del torneo.

La dirigencia gestionará ante Conmebol mantener la localía en el Estadio El Teniente de Rancagua.