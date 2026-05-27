Mundial de Vóleibol Sub 17 se vive en las calles: activación ciudadana en Santiago

Masiva jornada al frente de La Moneda tuvo a las seleccionadas como protagonistas, en una jornada donde se presentó el balón oficial

La cuenta regresiva para el Mundial de Voleibol Femenino U17 Chile 2026 ya se vive en las calles del país.

Este miércoles 27 de mayo, en pleno corazón de Santiago, la Federación de Voleibol de Chile y el Instituto Nacional del Deporte (IND) realizó una masiva activación ciudadana junto a la selección nacional de la categoría, autoridades deportivas y cientos de personas que participaron de una jornada pensada para acercar el evento planetario a la comunidad.

La actividad contó con la presencia de la directora nacional del IND, Lorena Castillo Cabrera; el presidente del Comité Olímpico de Chile, Miguel Ángel Mujica; el presidente de Fevochi, Jorge Pino Madrid, además de autoridades municipales e invitados especiales, quienes compartieron junto a las jóvenes jugadoras encabezadas por su capitana, Dominga Sotomayor.

Santiago Centro fue el punto de reunión de las jugadoras de vóleibol

La presentación del balón del Mundial de vóleibol

Durante la jornada se presentó oficialmente el balón Mikasa que será utilizado durante el Mundial, destacando la tecnología y calidad del implemento que acompañará a las futuras estrellas del voleibol internacional en la cita que se disputará entre el 6 y el 16 de agosto en Santiago, Los Andes y San Felipe.

La directora del IND sostuvo que “a través de la organización de este Mundial, cumplimos la misión fundamental del IND: llevar el alto rendimiento a la ciudadanía. Este torneo representa una oportunidad concreta para impulsar el deporte femenino y motivar a nuevas generaciones de niñas y jóvenes a vincularse con la actividad física y el alto rendimiento”.

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“Este torneo no tiene precedentes. Es el evento más importante en la historia del voleibol chileno y una vitrina para mostrar el talento juvenil que estamos formando”, señaló el presidente de Fevochi, Jorge Pino Madrid.

Uno de los momentos más atractivos de la activación fue la dinámica deportiva protagonizada por autoridades, seleccionadas nacionales y transeúntes, quienes pudieron jugar con el nuevo balón oficial y participar por diversos premios y productos oficiales.

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La actividad concluyó con un punto de prensa y un llamado a toda la ciudadanía a acompañar a la selección chilena y a las mejores exponentes jóvenes del voleibol mundial durante el campeonato.

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