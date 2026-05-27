El presidente Kast y la ministra Duco encabezaron la ceremonia esperada por años: promulgada la reforma a la Ley de Sociedades Anónimas Deportivas Profesionales.

Este miércoles se promulgó definitivamente la reforma de la Ley de Sociedades Anónimas Deportivas, la que busca regular la actividad deportiva y futbolística, que justamente atraviesa nuevos caminos oscuros, especialmente en lo que respecta a la acción y propiedad de Azul Azul en Universidad de Chile.

La ley, de largo camino por décadas y que sumó nuevas fuerzas durante el Gobierno de Gabriel Boric, fue promulgada esta jornada en una ceremonia oficial encabezada por el Presidente José Kast y la ministra del Deporte, Natalia Duco, en el coliseo del Estadio Nacional.

Según informó el mismo Gobierno, “este hito pone fin a una tramitación legislativa iniciada en mayo de 2016 y despachada en mayo de 2026, representando un cambio profundo y estructural que busca modernizar las reglas del deporte profesional en Chile. El objetivo principal de la nueva normativa es aumentar la fiscalización, eliminar los conflictos de interés, regular la multipropiedad y dar un mayor espacio a la participación de los hinchas“.

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Prohibida la multipropiedad y exigencia de transparencia

Entre los puntos a destacar, el proyecto “ataca directamente la concentración de la propiedad para evitar que una misma persona o empresa controle el destino de varios equipos a la vez mediante reglas estrictas”.

El Presidente José Kast y la ministra Natalia Duco en la ceremonia oficial: promulgada la reforma a la Ley de SA Deportivas Profesionales.

Además, “queda totalmente prohibido tener acciones o ser socio en más de un club que compita en la misma liga. (…) Se les prohíbe explícitamente (a representantes y agentes) )participar en la propiedad de los clubes y ocupar cargos directivos“.

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Respecto al escándalo dirigencial que golpea a la U, el texto indica que “los Fondos de Inversión Privado (FIP) o las Administradoras Generales de Fondos (AGF) estarán obligados a transparentar mediante declaración jurada quiénes son los dueños reales (personas naturales) detrás de sus inversiones. Ocultar o falsear esta información tendrá penas de cárcel y multas“.

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En lo que respecta a la implementación: “a partir de la publicación oficial de la ley, se abrirán los siguientes plazos de transición (plazo de adaptación): los clubes y ligas tienen 18 meses para ordenar sus estructuras y cumplir con las nuevas exigencias”.

Resumen:

-El presidente José Kast y Natalia Duco promulgaron la reforma a la Ley de Sociedades Anónimas.

-Los clubes disponen de un plazo de 18 meses para adaptar sus estructuras a la normativa.

-La ley obliga a Fondos de Inversión a transparentar mediante declaración jurada a sus dueños reales.

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