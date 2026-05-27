Luis Cueto dejó una gran huella en los Potros e incluso brilló en Soinca Bata. También jugó en San Antonio Unido bajo la tutela de un DT bicampeón con la Universidad de Chile. Hoy en día, trabaja en el equipo administrativo de este icónico lugar capitalino. Y le contó a RedGol parte de su vida actual.

Decir Deportes Melipilla es sinónimo de Luis Cueto, quien lleva casi 20 años como funcionario del Teatro Municipal. Sí, el mismísimo goleador histórico de los Potros que solía aparecer en las portadas de la revista Don Balón. Aunque su inicio futbolístico fue en San Antonio Unido.

Allí fue compañero de Emiliano Astorga, quien acaba de anunciar su sorpresivo alejamiento de Deportes Puerto Montt. Estuvo bajo la tutela de César Vaccia, quien con los años fue bicampeón en la Universidad de Chile. El zurdo Cueto pasó por Soinca Bata.

El equipo que precedió a Deportes Melipilla, donde dejó una huella irrefrenable por su exquisita calidad para definir. Ya sea en una jugada o mediante lanzamientos penales. “Todavía tengo cuerda, hago goles en la categoría súper senior”, le dijo el icónico atacante a RedGol. Tiene 63 años y lleva 17 dedicado a su trabajo actual.

Luis Cueto, goleador insigne de Deportes Melipilla. (Archivo).

¿En qué está?

Trabajo en el teatro Municipal de Santiago. Estoy en la parte administrativa hace 17 años ya. Muy contento por trabajar acá. Los fines de semana me dedico a mi pasión: el fútbol. Tengo la escuela de Deportes Melipilla, teníamos el fútbol joven, pero lamentablemente bajamos y terminó ese proyecto. Entre el teatro y el fútbol.

¿Qué hace en el teatro?

Estoy en el área técnica de la parte administrativa. Todos los que trabajan detrás del escenario. Tengo hartas fotos guardadas en el celular.

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Foto: Cedida.

Le cambio de tema: ¿por qué fue futbolista?

Desde niño me gustó el fútbol, era bien deportista. También hice un poco de atletismo, pero me quedé en el fútbol. Jugaba por un club muy conocido en Melipilla, el Ignacio Serrano. Yo partí en San Antonio Unido.

¿Recuerda más de eso?

Llegué allá y estaba César Vaccia de director técnico. Alcancé a jugar un año ahí, era jovencito. Era muy buen equipo, estaba Emiliano Astorga. Después nos reencontramos en Melipilla. Él siguió su carrera de técnico, yo también. Pero sólo los fines de semana.

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¿Algún ídolo del fútbol?

Buena pregunta. Siempre miré a Iván Zamorano. Siempre. Aparte estuvimos en el teatro, vino a dar una charla. Nos reencontramos acá en el teatro. Fue un momento muy feliz.

¿Algo pendiente en el fútbol?

Estuve a punto de irme al extranjero, pero hubo una situación puntual. No sé qué pasó. Estuve en Católica dos años, estuve dos años a préstamo en San Luis de Quillota. Quedé muy conforme y feliz con mi carrera.

Foto: Municipalidad de Melipilla.

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¿De qué equipo es hicha?

Universidad Católica. Cumplí mi sueño de jugar ahí.

Y fue seleccionado chileno también…

Sí, estuve en las nóminas, pero hubo cosas externas y no pude seguir. Como pasa hoy.

¿Jugó en contra no haber tenido representante?

Creo que sí. Cuando joven uno no tenía representante. Conversaba uno personalmente con los dirigentes.

ver también Los motivos que marcaron la sorpresiva salida de Emiliano Astorga de Puerto Montt

Luis Cueto: Deportes Melipilla, Teatro Municipal de Santiago y el recuerdo indeleble de Clavito Godoy

Para Luis Cueto, tanto Deportes Melipilla como el Teatro Municipal de Santiago son lugares muy especiales. Que lo marcaron a fuego. Los tiene grabados en sus recuerdos. También en su corazón. “Hice todo lo que quería en el fútbol”, manifestó este insigne goleador, quien también jugó en Deportes Temuco.

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¿Quién fue su mejor técnico?

Hubo dos técnicos que aprendí mucho de ellos: Guillermo Páez. Y el Clavo, Hernán Godoy. Era loco, pero era muy simpático. Y también era muy bueno en la parte tácticamente. Los dos eran mucho de pizarra, Guillermo te tenía una o dos horas en la pizarra.

El Clavito Godoy en la despedida de Esteban Paredes. Falleció en marzo del año pasado. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

¿Cómo le va con la vida familiar?

Tengo mis hijos grandes, ya son profesionales. Más que contento con mis hijos, un hombre y una mujer. Soy abuelito, tengo dos nietecitas muy lindas y un nieto que nació hace poquito. Muy feliz con todos ellos.

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