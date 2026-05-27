Con campeones de la Copa Libertadores y refuerzos europeos: La nómina de Chile para enfrentar a Brasil

El equipo Sub 20 comandado por Sebastián Miranda se prepara para el importante desafío contra los pentacampeones.

La selección chilena no se detiene y ahora la Sub 20 la que sigue su preparación de cara al próximo gran desafío: el sudamericano del 2027. Por lo que el equipo de Sebastián Miranda ya mira de reojo el torneo para asegurar un zapase al Mundial de la categoría.

Para ello, en plena preparación de la fecha FIFA, se realiza un microciclo en Juan Pinto Durán. Pero además de los entrenamientos, se programó un partido de categoría para medir el nivel del equipo nacional.

ver también Nico Córdova se lo quitó a Suiza y ahora se pone la camiseta de la Roja: “Orgulloso”

Por lo mismo, se enfrentará a Brasil el próximo sábado 6 de Junio en el Estadio Nacional. Para ello, Miranda confirmó la nómina donde sorprendió con un equipo renovado con jugadores de Santiago Wanderers y que sacan la cara en el extranjero.

Cristopher Valenzuela, Cristóbal Villarroel, Ignacio Flores y Vicente Vargas son parte del plantel que levantó la Copa Libertadores Sub 20 y ahora reciben el llamado de la Roja. Futbolistas que además ya están sumando minutos en la Primera B.

La lista de Chile para amistoso Sub 20 ante Brasil.

También destacan Thomas Coulombe (Espanyol), Antonio Riquelme (Real Salt Lake) y Roberto Risnaes (Copenhague). Los tres militan en el extranjero y son los llamados a marcar liderar el proceso. “Estamos muy contentos de estar acá”, recalcaron en conversación con Redgol.

Publicidad

Publicidad

También aparecen jugadores con minutos en la Liga de Primera como Gabriel Maureira, Martín Jiménez, Joaquín Soto, y Yastin Cuevas.

¿Quién transmite Chile vs Brasil Sub 20?

Chile Sub 20 se mide ante su similar de Brasil el próximo sábado 6 de junio. El encuentro está programado en el Estadio Nacional a las 17:00 horas. Las entradas están disponibles por Puntoticket. En tanto, la transmisión del encuentro sería por Chilevisión.