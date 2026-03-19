Al igual que la escuadra mayor, la Selección Chilena Sub 20 disputará dos encuentros amistosos en la próxima fecha FIFA de marzo, aunque en contextos muy diferentes: a puertas cerradas y ante un mismo rival, como es Perú.

Los encuentros se jugarán el domingo 29 y el martes 31 de marzo en el Centro de Alto Rendimiento José Sulantay, en Peñalolén, duelos para los que el entrenador Sebastián Miranda ya presentó su convocatoria con varias sorpresas.

La más llamativa es que el viaje que hizo el staff técnico de la Selección, que lidera Nicolás Córdova, surtió efecto y para estos amistosos con Perú habrá presencia de tres refuerzos “extranjeros” que tendrán su primera citación.

ver también El chileno-español con el que Nicolás Córdova sorprende en la próxima nómina de Chile Sub 20

Las sorpresas de nómina en Selección Chilena Sub 20

La primera de ellas estará en defensa, con el lateral Thomas Dean Coulombe, de 18 años y capitán del cuadro Juvenil A del Espanyol; mientras que en el mediocampo junto con la vuelta de Antonio Riquelme (Real Salt Lake) aparece Jetzen López, nacido en Australia y de padre chileno, de 19 años.

Este mediocampista pertenece actualmente al Sporting Braga de Portugal. Mientras que la tercera sorpresa en la Selección Chilena Sub 20 es en el ataque, con la aparición de Roberto Risnaes, de 19 años, goleador del cuadro juvenil del FC Copenhague danés.

A todos ellos, se suman la presencia de jugadores con minutos en Liga de Primera como Gabriel Maureira, Martín Jiménez, Vicente Martínez, Martín Mundaca o Yastin Cuevas, entre otros.

Publicidad

Publicidad

¿Cómo se conforma la lista de La Rojita?

En síntesis

Sebastián Miranda presentó nómina de la Selección Chilena Sub 20 para amistosos ante Perú.

presentó nómina de la para amistosos ante Perú. Thomas Dean Coulombe , Jetzen López y Roberto Risnaes son los nuevos “refuerzos” extranjeros.

, y son los nuevos “refuerzos” extranjeros. Los partidos contra Perú serán el 29 y 31 de marzo en Quilín.

Publicidad