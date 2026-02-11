La Roja Sub 17 suma rodaje en Córdoba, Argentina, donde Amaro Pérez ha podido brillar con luz propia. El centrodelantero ha tenido participación activa en el arco rival. Marcó con un cabezazo infernal ante Argentina. También le hizo un gol a Talleres.

Y dejó su huella anotadora ante Venezuela en el torneo de Jóvenes Promesas que se disputa en suelo cordobés. Son tres los festejos que Pérez consiguió en aquel torneo amistoso donde el equipo adiestrado por Ariel Leporati ha tenido buenos pasajes de fútbol.

Sobre todo cuando apareció Pérez, quien desde los 15 años que tiene contrato profesional en Universidad Católica. Una prueba gráfica de las expectativas que tienen en los Cruzados con este curicano nacido el 3 de septiembre de 2006. Consiguió su vínculo junto a José Salas y Joaquín Meneses, hijo de Fernando.

Prácticamente no ha detenido su progreso desde entonces, al punto de haber dejado una gratísima impresión en el torneo de promesas en territorio argentino. En marzo del año pasado, disputó el Sudamericano Sub 17 de la mano de Sebastián Miranda.

Jugó el Mundial en Qatar, aunque dejó una acción tristemente célebre: se hizo viral al perderse un gol increíble que pudo cambiar la suerte de Chile. Pero como todo es parte de la experiencia, ese fallo le sirvió para seguir adelante con un objetivo claro: consagrarse en la primera división.

Amaro Pérez celebra con la Universidad Católica.

Amaro Pérez sabe que sobre su espalda hay muchas expectativas en la UC y también en la selección chilena. Son muchos los que han quedado prendados con el potencial de este ariete, quien forma parte del catálogo de talentos de Vibra Fútbol.

Pérez ha dejado clara su fortaleza física para imponerse en el juego aéreo o incluso para aguantar el balón. En la Copa del Mundo, el equipo chileno quedó rápidamente eliminado. “Es una tristeza tremenda. Competimos de igual a igual con todos los equipos“, dijo el Seba Miranda.

“Cometimos desconcentraciones, pero hoy el equipo se repuso al resultado adverso. Luchó hasta el final y con 10 tuvo ocasiones de marcar otro gol“, agregó el director técnico, quien jugó sus fichas por Amaro Pérez incluso con desventaja etaria. Y ya ilusiona mucho a todos en Juan Pinto Durán…

