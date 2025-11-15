Nicolás Córdova mostró una actitud muy diferente ante la prensa luego del triunfo que Chile consiguió ante Rusia en un amistoso disputado en el estadio Olímpico de Sochi. Fue un 2-0 en el que la Roja celebró gracias a los goles de Gonzalo Tapia y de Ben Brereton.

Hubo cuestiones positivas, como haber podido mantener imbatido el arco de Lawrence Vigouroux a pesar de varios intentos, incluido un tiro al travesaño. Según el DT interino que tiene el Equipo de Todos, hay varios aspectos a resaltar. Uno de ellos es la confección del nuevo plantel que parece afianzarse.

“Obviamente los jugadores están muy bien. El grupo está muy bueno, eso se nota claramente. Nosotros también estamos muy bien, siempre lo hemos estado”, expuso Córdova sobre el estado anímico de sus futbolistas y también del staff técnico que lo acompañó a Rusia.

Nicolás Córdova con su staff técnico en Rusia. (SIPA/PHOTOSPORT).

De todas maneras, hizo una queja pública por el trato que ha recibido. “A veces es muy triste leer y escuchar cosas. Se hace mucho daño a muchas personas. Si me critican por la parte futbolística, bien. Es parte del juego. Estuve 18 años como jugador profesional. Llevo 11 años como entrenador, entiendo perfectamente de qué se trata esto”, expuso el talquino.

“Pero mentir y calumniar personas... lo que se ha hecho conmigo, con Ariel (Leporati), con Sebastián (Miranda) ha sido muy injusto. Con Ariel nos hemos ido hasta de vacaciones, está acá, va a dirigir a la selección Sub 17 de la vuelta de este viaje”, contó Córdova para desmentir la versión de que uno de sus colaboradores había sido bajado de sus funciones.

Una cuestión que viralizó el periodista Juan Cristóbal Guarello en su habitual programa La Hora de King Kong. Y que motivó una reflexión inquietante de Córdova. “Con estas cosas uno se replantea si está en el lugar correcto o no y a veces hacen tambalear”, dijo.

Córdova critica a la prensa chilena tras victoria vs Rusia: “La gente no dimensiona y tira la bomba”

Para Nicolás Córdova, el trato que ha recibido él y su staff técnico por parte de la prensa nacional ha sido injusto. “Ni siquiera es ganar o perder un partido, eso es parte de nuestra vida. Pero hay cosas que la gente no dimensiona”, aseguró el DT, quien lideró a Chile en el Mundial Sub 20 que nuestro país organizó.

“Tira la bomba, algo que le dijeron, que parece que escuchó o vio y terminan pasando estas cosas. Pero bueno, sé el lugar que estoy, tener este escudo acá es muy demandante y pesado”, expuso Córdova, quien a pesar de todos los contratiempos todavía confía mucho en su labor.

Nicolás Córdova y de fondo, el DT de Rusia, Valéry Karpin. (Sipa/Photosport).

Y piensa que le traerá réditos a la selección chilena. “Estamos haciendo algo que seguramente en un futuro va a traer muchos frutos”, aseguró Córdova, cuyo trabajo en el equipo adulto está pensando en el Mundial 2030. El tiempo dirá si tenía razón en todas las expectativas que tiene en torno a su función.

Revive el compacto del amistoso que ganó Chile

¿Cuándo juega la selección chilena vs Perú?

Chile se medirá a Perú este martes 18 de noviembre en el estadio Fischt, también conocido como el Olímpico de Sochi. El pitazo inicial está pactado para las 14 horas, según el horario de Chile continental.