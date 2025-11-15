Tras 22 partidos sin perder, Rusia se encontró con una impecable selección chilena, quien los tumbó de principio a fin en su cancha. La Roja se impuso 2-0 en Sochi y se tomó un respiro tras los últimos tropezones.

Y uno que volvió a encontrarse con el gol fue Ben Brereton, quien agarró la única pelota que le quedó frente al arco y no perdonó. El querido delantero lo gritó con todo y se llenó del cariño de sus compañeros.

Pero su tanto no fue un gol cualquiera, ya que despachó su segunda anotación consecutiva. Ya le había anotado a Perú en el amistoso en La Florida, agrandando un impecable registro goleador en comparación a otros consagrados de la Roja.

Brereton en la cima de la Roja por sobre otros consagrados

Con su tanto ante Rusia, Ben Brereton aumentó su cuota goleadora y se puso en el top de artilleros de la selección chilena en el último tiempo. Eso, por sobre nombres como Alexis Sánchez.

Según la prestigiosa cuenta estadística Analytics Chile, Big Ben lidera a los jugadores con más goles por la Selección Chilena, desde que debutó en el año 2021:

9 goles / Ben Brereton

7 goles / Eduardo Vargas

6 goles / Marcelino Núñez

5 goles / Alexis Sánchez

Con ese registro, el jugador del Derby County toma fuerza para ser el “9” de la Roja con miras al próximo proceso clasificatorio, donde Chile hace rato no logra dar con un goleador.

Entre él y Gonzalo Tapia se han tomado el buen momento de los jugadores ofensivos de Chile, por lo que Nicolás Córdova o el DT que tome el mando ya ven con optimismo el araque nacional.