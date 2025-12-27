El equipo que más ha movido el mercado de fichajes del fútbol chileno es el recién ascendido Deportes Concepción, que se arma hasta los dientes para su retorno a la Liga de Primera.

Uno de los refuerzos más potentes del equipo lila es el arquero brasileño César Bernardo Dutra, campeón de la Copa Libertadores con Flamengo en 2019, quien ya fue oficializado en el Conce.

El meta de 34 años analizó su arribo al cuadro penquista y destacó que su principal referencia del fútbol chileno es Marcos González, con quien fue compañero en el Mengao.

ver también Refuerzos D. Concepción: Altas, bajas y rumores en este mercado de fichajes 2026

César Bernardo Dutra alaba a Marcos González tras su arribo a Concepción

César reconoció que El Lobo del Aire es uno de los jugadores nacionales a los que admira y se mostró feliz de recalar en Concepción.

“Estoy realmente feliz de estar aquí. Mi mayor referencia con relación a Chile es Marcos González, un chileno que no necesita comentarios, el ‘Lobo del aire’. Tuve el placer de jugar con él hace unos años y hoy tengo el honor de saber a través de él de Concepción”, dijo el experimentado golero.

César jugando por Flamengo. (Photo by Bruna Prado/Getty Images)

Publicidad

Publicidad

“Para mí es un honor ver la historia del club. Lo que me trajo aquí no fue solo lo de Marcos González, sino que es poder ver la historia del club y cómo se está creciendo”, agregó.

Por último, César Bernardo Dutra habló de la adaptación que realizar para rendir en el fútbol chileno.

“Ya pasé por otras situaciones parecidas. Pude ir a Portugal y tuve tiempos que eran completamente diferentes a Brasil. Creo que cada país tiene sus particularidades. Todavía tengo mucho que aprender por aquí, pero creo estamos preparados para eso. Tengo una familia increíble a mi lado para fortalecerme”, cerró.

Publicidad

Publicidad