La temporada del circuito ATP 2025 llegó a su fin hace semanas, pero en el país no hubo descanso y se desarrolló la ya tradicional Copa Chile de Tenis.

El torneo que se disputó en el Club Providencia ya tiene a su campeón, porque Tomás Barrios (111° de la ATP) respondió al favoritismo y se quedó con el título, el que ya había ganado en 2024.

El chillanejo era el sembrado número 1 del certamen que se jugó en cancha rápida y le ganó en la final a la gran sorpresa de la Copa Chile, Amador Salazar (1.231°).

Tomás Barrios derrota a Amador Salazar en la Copa Chile

Tomás Barrios hizo notar la diferencia de ranking con Amador Salazar y se impuso por 6-4, 6-7 y 10-7 en el Club Providencia.

El autor del Longa Shot tuvo un buen arranque de partido y se puso arriba en la cuenta por un doble quiebre, sacó para ganar el primer set cuando estaba 5-2, sin embargo, el zurdo apareció y recuperó un break, aunque no le alcanzó.

En la segunda manga el jugador chileno de Copa Davis se enredó ante el buen juego de fondo de cancha de Amador y perdió el parcial tras un intenso tie break. El 1.231 del mundo, de hecho, estuvo con ventaja de 5-3 pero tuvo que ir al desempate para igualar el partido.

En el súper tie break pesó la experiencia de Barrios, que se impuso por un claro 10-7 y ganó el torneo nacional.

Tomás Barrios usó la Copa Chile de Tenis como preparación para la temporada 2026, donde su primer gran desafío del año será el Australian Open, donde tendrá que empezar en las clasificaciones.

