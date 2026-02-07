Tabla Liga de Primera: O’Higgins golpea a La Serena y es líder del campeonato

Este sábado, la Liga de Primera volvió a tener acción con el desarrollo de la fecha 2. El último partido enfrentó a O’Higgins y Deportes La Serena en el Estadio El Teniente de Rancagua.

Duelo clave para ambos elencos en este arranque de campeonato y que tuvo un pálido empate sin goles en los primeros 45 minutos, donde ambos equipos se generaron aproximaciones claras al arco rival, sin embargo, la falta de efectividad frente al pórtico dejó todo en blanco.

Tras el descanso, el visitante sorprendió los primeros minutos y logró abrir el marcador a los 48 minutos, luego de un tiro de esquina que el propio Omar Carabalí terminó metiendo en su arco. Sin embargo, la acción fue invalidada, ya que al momento del lanzamiento de Jeisson Vargas el balón había traspasado completamente la línea de fondo , lo que fue advertido por el juez de línea.

Con el correr de los minutos, el partido se tornó más friccionado, con abundante pierna fuerte en la mitad de la cancha y constantes interrupciones que no favorecieron el juego. A ello se sumó la falta de precisión para romper el cero.

Sin embargo, todo cambió cuando llegó el minuto 87, instante donde el argentino Francisco González aprovechó un rebote que dejó el portero serenense tras un potente remate de Rabello y marcó el definitivo 1-0 en Rancagua.

O’Higgins se hace fuerte en Rancagua y es líder del campeonato. (Foto: Jorge Loyola/Photosport)

Tabla de posiciones Liga de Primera tras O’Higgins vs. La Serena

La tabla de posiciones de la Liga de Primera al termino de este encuentro tuvo leves movimientos. Por un lado, O’Higgins sumó tres unidades y se posicionó como exclusivo líder del certamen actualmente, posicionandose 1° con 6 puntos, dos más que el 2°, Audax Italiano.

La visita en tanto, no sumó puntos y con un punto quedó relegado al 11° lugar.