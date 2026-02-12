El Club Social y Deportivo Colo Colo informó que O’Higgins de Rancagua aceptará hinchada visitante para el encuentro entre ambos elencos, en la cuarta fecha de la Liga de Primera 2026. A través de las redes sociales el CSD comunicó que el Capo de Provincia habilitará un sector del Estadio El Teniente para los hinchas albos.

Y si bien es una buena noticia para el hincha colocolino, para poder comprar entradas hay ciertos requisitos. Lo primero es que solo se aceptarán socios del CSD Colo Colo. Además, estos tienen que estar al día con sus pagos. Así como también, tienen que ser pertenecientes a la región de O’Higgins.

Cumpliendo todas las condiciones solicitadas, los colocolinos podrán asistir a El Teniente, en lo que será el partido ante uno de los actuales punteros, como también la previa que tendrá el equipo de Fernando Ortiz antes del partido contra Universidad de Chile.

La información publicada por el club, también hace el llamado a hacerse socios, como también al ponerse al día. De esta manera, los hinchas que quieran asistir al partido deberán estar al día antes del viernes 13 de febrero a las 12:00 del mediodía.

Además, según informó Estación Celeste de Radio Caramelo, el aforo que tendrá el estadio para O’Higgins vs Colo Colo será de 9.800 personas. El medio también mencionó que el partido de los rancagüinos por Copa Libertadores ante Bahía será con 9.900 hinchas.

La última vez que Colo Colo visitó a O’Higgins fue en San Fernando.(Foto: Jorge Loyola/Photosport)

El inicio de Colo Colo en esta Liga de Primera

Contra O’Higgins, Colo Colo vivirá un cuarto desafío por la Liga de Primera 2026. Antes de esto fue derrotado en el debut contra Deportes Limache y luego venció a Everton en la segunda fecha. Por ahora, Fernando Ortiz prepara el partido del domingo ante Unión La Calera, quien es puntero en el campeonato.

Tras recibir a los ‘cementeros’, el Cacique buscará sumar de a tres con su hinchada en Rancagua. Luego pensará en Universidad de Chile en el Superclásico 199 del fútbol chileno en la quinta fecha.

El exigente calendario de O’Higgins

O’Higgins hoy se encuentra en la cima del campeonato junto a Unión La Calera. Esto porque vencieron a Deportes Concepción y Deportes La Serena. Pero aún lo importante está por venir, ya que este sábado 14 de febrero visitarán a Deportes Limache, para luego jugar ante Bahía por la fase 2 de Copa Libertadores el miércoles en Rancagua.

El sábado siguiente recibirán a Colo Colo, posterior a esto será la vuelta ante los brasileños. Y por si fuera poco, en el calendario tienen agendadas las siguientes tres fechas ante Palestino, Universidad Católica y visitar La Calera.