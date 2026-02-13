¡Llegó el día! Arturo ‘MakakoFloww’ Vergara (3-2) saltará al octágono este sábado 14 de febrero para animar una gran contienda en el evento Samurai Fight House 27, donde enfrentará al uruguayo Héctor López (1-2) en un combate correspondiente a la división sudamericana de peso pluma.
En un principio, ‘Makako’ iba a medirse ante el argentino Juan Pablo Iglesias (2-2). Sin embargo, una lesión del trasandino obligó al chileno a buscar un nuevo rival, instancia en la que apareció el charrúa Héctor López.
Iglesias, en tanto, se recuperó antes de lo presupuestado y, a pocos días de la realización del evento, volvió a la cartelera. Esta vez enfrentará a su compatriota Ryan Martínez, también dentro de la programación estelar. Conoce todos los detalles de este evento a continuación en RedGol.
¿Cuándo es el evento Samurai Fight House 27 y a qué hora pelea ‘MakakoFloww’ Vergara?
Samurai Fight House 27 se celebrará este sábado 14 de febrero, a partir de las 17:00 horas de Chile, en el Club Tigre Juniors de Buenos Aires, Argentina.
El chileno, en tanto, formará parte de la cartelera estelar del evento, por lo que se espera que salga al octágono no antes de las 20:00 horas de Chile, considerandoel inicio de los combates principales.
Horarios de Samurai Fight House 27 en LATAM
|Horario Inicio evento
|Horario cartelera estelar
|Países LATAM
|14:00 horas
|17:00 horas
|México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras.
|15:00 horas
|18:00 horas
|Colombia, Perú, Panamá y Ecuador.
|16:00 horas
|19:00 horas
|Bolivia, Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela.
|17:00 horas
|20:00 horas
|Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay.
¿Dónde ver en vivo por TV o STREAMING la pelea de Arturo ‘Makako’ Vergara?
Hay una gran noticia para los fanáticos de los deportes de contacto en Chile y el resto de Latinoamérica. El evento Samurai Fight House 27, con todos sus combates, podrá verse completamente GRATIS.
Eso sí, la transmisión será exclusivamente en formato online, a través del canal oficial de YouTube de Samurai Fight House.
Cartelera oficial de Samurai Fight House 27
Cartelera Principal
- Omar Arteaga vs. Nicolas Jorge: Título sudamericano súper pluma (estelar)
- Jacob Diaz vs. Mauricio Pare: Título sudamericano interino welter.
- Albano Sanchez vs. Nicolas Varela: Peso pluma
- Arturo Vergara vs. Hector Lopez: Peso pluma
- Lucas Rafael vs. Emanuel Lopez: Peso welter
- Ryan Martinez vs. Juan Pablo Iglesias: Peso pluma
- Camilo Montes vs. Ezequiel Corvella: Peso gallo
Preliminares
- Alberto Escudero vs. Luca Guerra: Peso súper ligero
- Vicky Montaña vs. Katherine Mansilla: Peso paja femenino
- Erik Machado vs. Marcos Owusu Nur: Peso ligero