¡Llegó el día! Arturo ‘MakakoFloww’ Vergara (3-2) saltará al octágono este sábado 14 de febrero para animar una gran contienda en el evento Samurai Fight House 27, donde enfrentará al uruguayo Héctor López (1-2) en un combate correspondiente a la división sudamericana de peso pluma.

En un principio, ‘Makako’ iba a medirse ante el argentino Juan Pablo Iglesias (2-2). Sin embargo, una lesión del trasandino obligó al chileno a buscar un nuevo rival, instancia en la que apareció el charrúa Héctor López.

ver también Arturo ‘Makako’ Vergara apunta alto: El chileno confía en que 2026 puede abrirle las puertas de UFC

Iglesias, en tanto, se recuperó antes de lo presupuestado y, a pocos días de la realización del evento, volvió a la cartelera. Esta vez enfrentará a su compatriota Ryan Martínez, también dentro de la programación estelar. Conoce todos los detalles de este evento a continuación en RedGol.

¿Cuándo es el evento Samurai Fight House 27 y a qué hora pelea ‘MakakoFloww’ Vergara?

Samurai Fight House 27 se celebrará este sábado 14 de febrero, a partir de las 17:00 horas de Chile, en el Club Tigre Juniors de Buenos Aires, Argentina.

El chileno , en tanto, formará parte de la cartelera estelar del evento, por lo que se espera que salga al octágono no antes de las 20:00 horas de Chile , considerandoel inicio de los combates principales.

Horarios de Samurai Fight House 27 en LATAM

Horario Inicio evento Horario cartelera estelar Países LATAM 14:00 horas 17:00 horas México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras. 15:00 horas 18:00 horas Colombia, Perú, Panamá y Ecuador. 16:00 horas 19:00 horas Bolivia, Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela. 17:00 horas 20:00 horas Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay.

Publicidad

Publicidad

¿Dónde ver en vivo por TV o STREAMING la pelea de Arturo ‘Makako’ Vergara?

Hay una gran noticia para los fanáticos de los deportes de contacto en Chile y el resto de Latinoamérica. El evento Samurai Fight House 27, con todos sus combates, podrá verse completamente GRATIS.

Eso sí, la transmisión será exclusivamente en formato online, a través del canal oficial de YouTube de Samurai Fight House.

Cartelera oficial de Samurai Fight House 27

Cartelera Principal

Omar Arteaga vs. Nicolas Jorge : Título sudamericano súper pluma (estelar)

: Título sudamericano súper pluma (estelar) Jacob Diaz vs. Mauricio Pare : Título sudamericano interino welter.

: Título sudamericano interino welter. Albano Sanchez vs. Nicolas Varela: Peso pluma

Peso pluma Arturo Vergara vs. Hector Lopez: Peso pluma

Peso pluma Lucas Rafael vs. Emanuel Lopez : Peso welter

: Peso welter Ryan Martinez vs. Juan Pablo Iglesias : Peso pluma

: Peso pluma Camilo Montes vs. Ezequiel Corvella: Peso gallo

Publicidad

Publicidad

Preliminares